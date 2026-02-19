Juan «Bo» dice apoyará Raquel Arbaje si aspira a la Presidencia

TAMBORIL.- El exalcalde y presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta localidad, Francisco Álvarez (Juan Bo), destacó el trabajo social que sigue desarrollando la primera dama de la República, Raquel Arbaje, a favor de los sectores más necesitados y de los grupos comprometidos con el desarrollo colectivo, acciones que la convierten en una de las mejores opciones para ser presidenta de la nación.

Indicó que Arbaje es una dama sin orgullo, a pesar de ser rica, la esposa del presidente Luis Abinader que tiene una sencillez que atrae a la mayoría de ciudadanos y que posee las condiciones que la nación reclama.

Manifestó que como hasta ahora Abinader no puede ser candidato a la reelección, lo más importante es apoyar a una figura limpia socialmente, como lo es la primera dama.

“Ojalá doña Raquel Arbaje se decida a buscar la presidencia de la República, la cual estamos seguros se convertiría en la primera mujer en llegar a esa importante posición”, expresó.

Dijo que “en los actuales momentos, el país requiere de ese tipo de persona para que lo dirija”.

Agregó que «si la primera dama se decide a buscar la candidatura presidencial, no hay ninguna duda que la ganaría de manera aplastante. “Eso nos garantizaría una victoria electoral más fácil en el 2028”.

Indicó que “nuestro equipo político estará al lado de la primera dama de la nación, si ella toma la decisión, porque sabemos es una opción incuestionable”.

Recordó que en los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19, doña Raquel Arbaje estuvo en ese Municipio visitando los diferentes sectores, dándoles apoyo a sus residentes y trabajando con los dirigentes del PRM a favor de los más necesitados, lo que también hizo en toda la nación.

Con relación a su participación política, indicó que en los actuales momentos está trabajando para continuar solucionando problemas a beneficio de la comunidad y la militancia del PRM, con la ayuda del Presidente Luis Abinader. También, con el apoyo del alcalde Anyolino Gerrnosén.