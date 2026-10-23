Jóvenes promesas del béisbol disputan Panamericano sub-18

Daniel Cabrera, de Cuba, batea durante un partido del torneo clasificatorio de las Américas de Béisbol sub-18 ante Venezuela. EFE/Orlando Barría

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Por Pau Mompó Alberola

Santo Domingo, 23 oct.- El Campeonato Panamericano de Béisbol sub-18 arrancó este jueves en Santo Domingo, donde se reúnen jugadores de once países del continente que sueñan con triunfar y llegar a las Grandes Ligas (MLB).

«Queremos llegar al máximo, el objetivo siempre son las Grandes Ligas y después, el Salón de la Fama», cuenta a EFE Julio Chivilli, pelotero de la selección dominicana.

En este torneo, que otorgará cuatro cupos al Mundial de esta categoría que acogerá China en 2027, Chivilli se marca como objetivo «llegar a ser uno de los mejores pitchers (lanzador)».

En la cita, Estados Unidos, que ganó el último Mundial en Japón (2025), buscará una nueva corona ante República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Curazao, México, Nicaragua, Panamá y Canadá.

Por su parte, Moisés Alcalde, jugador de Venezuela, lleva más de diez años entrenando para llegar a este momento, en el que viste por primera vez el uniforme de su país en una competición internacional.

«Es un montón de sacrificio, levantarme temprano todos los días, el sacrificio de mis padres, de toda mi familia, amigos y entrenador. Gracias a ellos estamos aquí», explica el joven de 18 años.

Alcalde se entrena dos veces al día hasta seis días a la semana, y alrededor de cinco horas en cada jornada.

«Espero firmar por un equipo de las Grandes Ligas, ganar unos cuantos ‘CY Young’. Y actualmente (quiero) ganar el torneo con mi país y ponerlo bien alto», apunta.

El joven pelotero reconoce que firmar por un equipo de las Grandes Ligas le permitiría llevar de vuelta a Venezuela a su madre, que vive fuera del país, además de montar un negocio y sacar a su familia adelante.

La posibilidad de firmar un gran contrato con un equipo de las Grandes Ligas la vive «de manera tranquila», y señala que «las cosas tienen que suceder».

«Lamentablemente no es algo que podamos controlar, pero estamos trabajando para eso», afirma Alcalde.

De su lado, el beisbolista panameño Dustin Pitti celebra que gracias a este deporte ha conseguido una beca para estudiar en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, país en el que reside desde que tenía cuatro años.

«Quiero estudiar en una universidad en los Estados Unidos, pero también quiero jugar a béisbol», afirma.

Después de la universidad, Pitti se traza como objetivo el llegar a las Grandes Ligas mediante el ‘draft’, el mecanismo por el que equipos de la MLB seleccionan a jugadores aficionados provenientes de escuelas secundarias, universidades y ligas independientes.

Sobre la posibilidad de firmar un contrato millonario, el panameño explica que lo que le importa es entrar a la MLB.

«El dinero no es lo que me hace ir a las Grandes Ligas, nada más quiero entrar y jugar», explica.

Como jugador, Pitti quiere progresar en su picheo y velocidad, y para ello está trabajando para «mejorar todos los días».

La competición comenzó con la victoria de Estados Unidos frente a Brasil (4-0) y de Nicaragua frente a México (9-4). Además, Venezuela venció a Cuba (5-4) y Puerto Rico hizo lo propio contra Panamá (2-1).

Los equipos han sido divididos en tres grupos: en el A fueron emparejados República Dominicana, Estados Unidos, Brasil y Curazao. En el grupo B las novenas de Venezuela, México, Cuba y Nicaragua, mientras el C lo conforman Puerto Rico, Panamá y Canadá. El cuarto país de este grupo era Colombia, que desistió de participar por problemas económicos.

En la fase preliminar avanzarán dos equipos de cada grupo, que pasan a la Super Ronda, en la que se enfrentarán entre sí. En esta parte se tomarán en cuenta los resultados de la primera ronda, para fines de clasificación de las cuatro novenas que se llevarán los cupos al Mundial y de paso disputarán las medallas de oro, plata y bronce.

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