José Ramírez iguala récord de Cleveland en postemporada GL

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CLEVELAND.– El antesalista dominicano José Ramírez continuó haciendo historia con los Cleveland Guardians al igualar una marca de la franquicia en postemporada, pese a que Tampa Bay Rays limitó su ofensiva en la victoria 7-3 del sábado en el Progressive Field, resultado que dejó empatada 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Ramírez recibió una base por bolas de su compatriota Freddy Peralta en la sexta entrada, extendiendo su racha de partidos consecutivos llegando a las bases mediante hit, boleto o pelotazo en los playoffs. Con esta actuación, igualó el récord de Cleveland establecido por Steven Kwan entre octubre de 2022 y octubre de 2024.

El dominicano ha conseguido llegar a las bases en cada partido de postemporada de los Guardians desde el segundo juego de la Serie de Campeonato de 2024 frente a los New York Yankees.

Sin embargo, los lanzadores de Tampa Bay consiguieron dejarlo sin imparables por primera vez en sus últimos siete encuentros de playoffs.

En la sexta entrada, con dos outs, el dirigente Kevin Cash recurrió a Peralta en sustitución del cubano Nick Martínez. El lanzador dominicano dominó a Kwan, otorgó la transferencia a Ramírez y luego consiguió el elevado de Chase DeLauter para cerrar el episodio.

Ramírez continúa escalando en la historia de Cleveland

El jugador quisqueyano ocupa el tercer puesto de la franquicia en partidos de postemporada, con 54, detrás del venezolano Omar Vizquel (57) y Jim Thome (55). Además, suma 50 imparables en playoffs, cifra superada únicamente por Vizquel, con 57.

Ramírez también figura entre los principales bateadores de Cleveland en postemporada, con seis cuadrangulares, 18 extrabases y 27 carreras impulsadas.

En temporada regular, el siete veces seleccionado al Juego de Estrellas acumula importantes registros históricos con la franquicia, entre ellos 297 jonrones, 1,002 carreras impulsadas, 324 bases robadas y 1,779 imparables.

El quinto partido de la serie está programado para este domingo a las 5:00 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos. Independientemente del resultado, la serie regresará a San Petersburgo para un sexto encuentro el lunes y, de ser necesario, un séptimo y decisivo partido el martes.

Con 34 años y contrato vigente hasta 2032, Ramírez continúa consolidando su legado como una de las figuras más importantes en la historia de Cleveland.

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