José Manuel Ramos: » El COD debe recuperar su credibilidad»

Ramos, quien aspira a dirigir los destinos del COD, exclamó: » No podemos ocultar que el Comité Olímpico Dominicano no está en su mejor momento. Son muchas las personas en las calles, que diariamente me preguntan qué es lo que está pasando en el COD. Y eso me duele, pues todos debemos cuidar la imagen de la institución, donde hacemos vida deportiva».