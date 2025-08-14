José Luis Rodríguez regresa al Teatro Nacional en Dominicana

José Luis Rodríguez, "El Puma"

SANTO DOMINGO. – El astro de la canción romántica, José Luis Rodríguez “El Puma”, ofrecerá su concierto “Atrévete Sinfónico” el 3 de septiembre próximo en la Sala Principal del Teatro Nacional.

Con más de 50 músicos en escena y bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, Rodríguez regresará al escenario en la República Dominicana luego de presentarse a casa llena en Chile, México, España e Italia.

“Será una noche de recuerdos, sorpresas y momentos de amor, con canciones que nos transportarán a un viaje musical por lo más trascendental de toda mi carrera musical”, expresó el artista.

Definió como excelente el trabajo con Amaury Sánchez. “Primero es un privilegio estar bajo su dirección musical y segundo eleva esta puesta en escena a un espíritu muy sublime y eso es maravilloso”, puntualizó.

UN ENCUENTRO ENTRE AMIGOS

El cantante venezolano manifestó que “Atrévete Sinfónico” será un encuentro entre amigos, con gente muy querida.

De su lado, el empresario artístico Billy Hasbún, representante de Vibra Productions, destacó que esta producción “Atrévete» es parte de su exitosa gira mundial por toda América y parte de Europa.

Comentó que con “Atrévete Sinfónico”, el artista promete superar con creces su exitoso concierto del año 2023 en el Teatro Nacional.

Rodríguez promete un viaje musical con los grandes éxitos de su carrera como son “Atrévete”, “Voy a perder la cabeza por tu amor”, “Dueño de nada”, “Vale la pena volver”, “Por esa mujer” y “Yo quiero ser tu amor”.

Las entradas están disponibles en Uepa Tickets y la boletería del Teatro Nacional, y la función iniciará a las 8.30 p.m.

