José Hoepelman asume la vicepresidencia del PRSC

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SANTO DOMINGO.— El abogado penalista José Hoepelman fue designado segundo vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), posición que lo incorpora a los principales órganos de dirección de esa organización.

Con su nombramiento, Hoepelman pasa a formar parte del Directorio Presidencial y de la Comisión Ejecutiva Presidencial, además de ocupar un lugar en el orden estatutario de sucesión a la presidencia del partido, encabezado por Federico Antún Batlle (Quique).

Durante su discurso de toma de posesión, el jurista expresó su respeto por la trayectoria histórica del PRSC y el legado del expresidente Joaquín Balaguer. También planteó la necesidad de impulsar una nueva etapa institucional, con renovación de ideas y mayor participación de las nuevas generaciones.

«No he venido aquí a reclamar los laureles de una historia que no escribí; he venido a asumir los compromisos de una etapa que todavía está por escribirse», manifestó.

Hoepelman cuenta con experiencia en el ejercicio del derecho penal y ha participado en procesos judiciales de relevancia nacional. Asimismo, ha intervenido en debates públicos sobre justicia, derechos fundamentales y seguridad ciudadana.

Su designación se produce en medio del proceso de reorganización interna del PRSC, que recientemente renovó sus autoridades nacionales.

 

dh/am

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