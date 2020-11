José “Bebo” Hernández anuncia su retiro del tenis profesional

José Hernández

SANTO DOMINGO.- El tenista dominicano José “Bebo” Hernández anunció su retiro del tenis profesional.

Hernández, quien pertenece al programa de Creando Sueños Olímpicos (Creso), dio la información a través de un mensaje en su red social Instagram.

“La suspensión del circuito en marzo me obligó a dejar la raqueta a un lado y encontrarme conmigo mismo. Después de mucha meditación y serenidad he tomado la decisión de retirarme de circuito profesional. Todo lo que soy, todas las experiencias que han hecho de mi la persona que me he convertido con mis defectos y mis virtudes se las debo gracias a este hermoso deporte. Llegue a conocer tanto la peor como la mejor versión de mi donde ahora las miro y sonriendo le digo de frente gracias y te amo” señala Hernández en su mensaje, junto a una fotografía de él pequeño, con el trofeo de un torneo de tenis.

Hernández, quien por mucho tiempo fue la segunda raqueta del equipo dominicano de tenis, para los torneos de Copa Davis, Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos y que pasó a ser la principal figura del tenis nacional tras el retiro de Víctor Estrella, calificó como una fortuna la oportunidad que recibió de este deporte, las metas logradas y aquellas que no pudo, pero que estuvieron siempre presentes.

“Quizás tenía muchas metas por realizar como jugar main draw de Grand Slam o entrar en la elite del top 100. Pero hay algo que aprendí y es que en este deporte es muy difícil complacerte. Siempre quieres más y más. Te olvidas de lo afortunado que eres de estar viajando, estar en los mejores hoteles, tener una vida atípica, conocer otras culturas y un sin número de valores que no todo el mundo consigue tener en esta experiencia física. Siento que he evolucionado como persona y al final es eso lo que vinimos hacer aquí en la tierra ser mejor humano, mejor ser. Tengo mucho que recorrer y aprender todavía, simplemente estoy cambiando de vehículo para seguir el recorrido”, especifica Bebo.

El 03 de agosto de 2015, Hernández escaló a la posición 179 del ranking mundial ATP, siendo este el lugar más bajo que ocupó en su carrera en el circuito.

Entre los logros de Hernández se cuentan la conquista un título en dobles en el Challenger de Mendoza, Argentina; el dominicano también ganó nueve títulos de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en sencillos y seis en dobles.

Representando a la República Dominicana, Hernández conquistó la medalla de bronce en mixto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, Puerto Rico en el año 2010 y en la edición del 2018, en Barranquilla, Colombia, terminó con la plata, a caer en la final ante su compatriota, Estrella, siendo la primera vez que dos dominicanos compiten en una final de tenis en el evento deportivo más importante de la región.

En el equipo de Copa Davis, Hernández tuvo marca general de 21-22, logrando un registro de 14-15 en sencillos y de 7-7 en dobles, desde que se unió a la representación dominicana en el año 2006.

Hernández es uno de los grandes de la historia del tenis dominicano y su retirada a sus 30 años, deja sin dudas un gran vacío para el tenis del país.

