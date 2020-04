Jornada Nacional de Oración este domingo

Asimismo, exhortó a mantener la vigilancia para que los procesos de asistencia social por la pandemia se realicen con transparencia.

Este punto señala la vulnerabilidad tantas veces demostrada en que los recursos del Estado sufren manejos inadecuados cayendo tristemente en el flagelo de la corrupción que en esta situación que vivimos se pudiese decir que caería en el renglón de la criminalidad.

También se refirieron al encuentro del liderazgo nacional sugerido por diversos sectores para afrontar conjuntamente la situación y manifestaron su beneplácito a dicha propuesta.

Y es que de todos es sabido que en la unión esta la fuerza, y la magnitud que enfrenta la nación requiere un esfuerzo mancomunado de todos, sector publico y privado.

Nuestros obispos invitaron a los padres a dar seguimiento a los estudios de sus hijos y “fortalecer desde sus hogares la Iglesia doméstica, amar al prójimo quedándose en casa y ser creativos en la dinámica de la transmisión de la fe y los demás valores”.

Es una oportunidad preciosa de participar cada día desde casa al banquete eucarístico que nuestros pastores transmiten a través de distintos medios de comunicación tales como los tradicionales (radio y televisión)y por las redes sociales (Facebook y youtube).

Rezar el rosario en familia es una experiencia que llena de paz, porque la Madre nos acompaña y reforza nuestros ruegos a Jesus.

Ella es nuestra abogada por excelencia.

Si aun no han experimentado, pueden incorporar a su vida cotidiana aun después que haya pasado la cuarentena. Recordemos la máxima que dice, familia que reza unida, permanece unida.

Siguiendo con el comunicado, recordaron que “la Iglesia no está cerrada” porque hay una Iglesia en cada hogar y aseguraron que continuarán desarrollando su pastoral social de asistencia a los enfermos, pobres, adultos mayores y privados de libertad.

Hago un paréntesis para sugerir una propuesta concreta, y es para aquellos que quieran canalizar sus donaciones (todo es necesario, desde mascarillas y otros artículos de protección, alimentos, medicinas) pueden acercarse a CARITAS, el cual lo distribuye a todas las diócesis del pais.

El padre Domingo Legua es quien dirige esta institución.

Los obispos reconocieron los “grandes héroes” que con su servicio se exponen a ser contagiados, valoraron las medidas de las autoridades estatales y las iniciativas de personas e instituciones.

Finalmente nos invitaron a unirnos en una Jornada Nacional de Oración desde nuestros hogares, el domingo 26 de abril, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. la cual será transmitida a nivel nacional e internacional a través de diferentes plataformas de comunicación, iniciando a las 9:00 a.m. desde la Catedral San Santiago Apóstol, y a las 10:00 a.m. la trasmisión se realizará desde la Catedral Primada de América. Al concluir, cada obispo en su diócesis presidirá la Eucaristía a las 11:00 a.m., que también será transmitida por medios locales.

¡Unámonos permanentemente en oración!

La oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios.

JPM