Jonrón de Rafael Devers persigue cifra de Juan Soto

Rafael Devers

SAN FRANCISCO, EEUU.- Con un nuevo equipo y con retos totalmente diferentes, Rafael Devers sigue plasmando registros únicos en su extraordinaria carrera en Grandes Ligas. Para el primero de la serie ante San Diego Padres, el pelotero dominicano se unió al festival de batazos que abrió la pizarra de San Francisco Giants y que además lo acerca a una marca jonronera de Juan Soto.

Este lunes 18 de agosto, el Petco Park de San Diego abrió sus puertas para recibir la visita de la tropa de Gigantes de San Francisco. Eso sí, dieron el golpe sobre la mesa desde la propia primera entrada, después que el abridor Néstor Cortés Jr. permitiera un jonrón (15) solitario de Heliot Ramos. Más adelante, “Carita”, como se le conoce al quisqueyano, también aprovechó la vulnerabilidad del zurdo.

Rafael Devers conecta jonrón espalda con espalda por Giants

Un enfrentamiento un tanto incómodo para un jugador promedio, pero no en el caso de Rafael Devers, quien se ha ido adaptando a este tipo de situaciones a lo largo de su trayectoria. El serpentinero cubano le propinó un sweeper en el medio que conectó de foul, envío que leyó a la perfección y de repetirlo en la misma zona, no la iba a perdonar.

De hecho, el siguiente fue una recta de 90.1 MPH en el centro, pero este se ajustó rápidamente y ejecutó un swing adelantado, impactándola de lleno para depositarla de línea por todo el jardín central y el derecho, extendiendo el marcador a dos carreras a cero gracias a su vigésimo cuarto cuadrangular de la temporada regular.

Según el rastro de Statcast, la conexión del infielder caribeño recorrió una distancia de 405 pies con una velocidad de salida de 110.4 MPH.

Busca destronar marca de Juan Soto

Rafael Devers arribó a su cuadrangular número 224 de por vida en Major League Baseball, ocupando así el puesto 22 entre sus coterráneos, siguiendo de cerca a Juan Soto, estelar jardinero de New York Mets que ostenta, hasta los momentos, un total de 231. Sí, su compatriota sigue activo, pero la realidad es que la distancia es de solo siete. Parte de la lista quedó de la siguiente manera:

12 – Robinson Canó, 335

13 – Carlos Santana, 335 (activo)

14 – Miguel Tejada, 307

15 – Marcell Ozuna, 295 (activo)

16 – Carlos Peña, 286

17 – José Ramírez, 280 (activo)

18 – Hanley Ramírez, 271

19 – Raúl Mondesí, 271

20 – George Bell, 265

21 – Juan Soto, 231

22 – Rafael Devers, 224

Las celebraciones continuaron en la misma entrada con doblete (10) de Casey Schmitt y otro bambinazo (13) pero esta vez del venezolano Wilmer Flores, lo que actualizó la pizarra con una diferencia de 4×0, siendo una ventaja considerable para la tropa que comanda el manager Bob Melvin.

of-am