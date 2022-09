Joe Biden y RD

En el cónclave celebrado en Los Ángeles, California, frente a ministros y su vice Ms. Kamala Harris, el Presidente Joe Biden mencionó su compromiso de ayudar a las Américas.

Sabemos de los retos que enfrenta hoy en Ucrania con toda el área geopolítica y la inflación mundial, pero unos centavos para ayudar a Haití y República Dominicana (la isla Hispaniola) en la ruta de los huracanes, nos obliga a rogarle su ayuda antes de que salten los demonios y nos arrope el caos.

En el lado Dominicano cargamos la cruz sin protestar, en silencio; hemos ayudado con nuestros exiguos recursos, donamos vacunas, comida y damos paso a miles a comprar en este lado, tenemos 2 millones trabajando, y/o estudiando y nadie nos da crédito por esa ayuda al noble pueblo haitiano.

Los embajadores y emisarios de Estados Unidos en el área saben cómo hemos ayudado a Haití. Así como EE.UU tiene una pared fronteriza entre México y EUA, así mismo nosotros construimos una, frisando delincuentes, drogas, armas y tráfico humano, sin esperar nada de ningún país de los que nos colonizaron.

Solo queremos facilidades a bajas tasas de interés para crear 2 fondos:

1.-Fondo Anti-Huracanes del Caribe. No pensamos solo en esta isla, sino en todas las del Caribe, con línea de crédito revolvente solo en periodos de 4 meses por huracanes

2.-Ayuda de comida. Recuerdese la PL480, dar granos, carnes, aceite y otros a través de Iglesias, fundaciones, etc. Etc., para que no se vea como ayuda del presidente de turno.

El pueblo bendecido de los Estados Unidos ayudará a estos pueblos pobres que solo tienen abundancia de mango y aguacates, porque si visita frontera vera que no se come arroz, solo tierra con sal, sudada de sangre y sueños.

Todos en Dominicana, le pedimos respetuosamente al Presidente Biden: escuche bien al Pte. Luis Abinader, quien le dará información privilegiada de cosas que no le dicen.

La solución debe ser de todos los países fuertes en Naciones Unidas y de Biden esperamos motivar al FMI a darnos trato preferencial para hacer crecer ambos países en la misma trayectoria del sol.

jpm-am