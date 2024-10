Joe Biden se reencuentra con Obama y Pelosi en funeral

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reencontró este miércoles en el funeral de Ethel Kennedy, matriarca de los Kennedy, con dos de las personas que tuvieron un rol determinante en su retirada electoral: el exmandatario Barack Obama (2009-2017) y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Mateo el Apóstol, en Washington, y contó igualmente con la presencia del también expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001).

Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy, exfiscal general asesinado en 1968, falleció el pasado 10 de octubre a los 96 años.

Sting y Stevie Wonder cantaron en su honor

El acto en su honor, en el que cantaron Sting y Stevie Wonder, colocó en primera fila a Biden junto a Clinton, Obama y Pelosi.

El pasado julio, la retirada del apoyo que Obama y Pelosi habían otorgado a Biden en su aspiración a un segundo mandato fue un desencadenante crucial a la hora de que este le pasara el relevo electoral a la vicepresidenta, Kamala Harris.

A mediados de ese mes, según hizo saber el diario The Washington Post, Obama dijo a sus círculos cercanos que Biden debía “reconsiderar seriamente” su candidatura.

Su pobre desempeño en el debate contra el expresidente (2017-2021) y aspirante republicano, Donald Trump, en el que se le vio titubeante y sin fuerza para desmentir los bulos de su rival, había incrementado las dudas sobre su capacidad para seguir al frente.

Pelosi, a su vez, fue también determinante por su influencia en el Partido Demócrata. En un momento en que Biden reiteraba que no pensaba abandonar sus planes, la legisladora subrayó en una entrevista en la cadena MSNBC que debía tomar una decisión porque el tiempo apremiaba.

Esta misma semana Pelosi dijo al diario The Guardian que no había hablado con Biden desde que este dio un paso atrás: “Puede que haya gente en su entorno que todavía no me haya perdonado por mi papel”, bromeó.

Las cámaras mostraron este miércoles a Biden dialogando con Obama, mientras Pelosi permanecía junto a Clinton en el banco.

Biden da un discurso

Los cuatro dieron un discurso recordando a la fallecida, que deja atrás a nueve hijos, 34 nietos y 24 bisnietos, además de numerosos sobrinos.

En un emotivo discurso, el presidente celebró la vida de Ethel Kennedy, quien lo apoyó en 1972 tras el accidente en el que murieron la primera esposa y la hija de Biden.

El presidente estadounidense Joe Biden habla en un servicio conmemorativo para Ethel Kennedy. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo/Pool

“Ethel era una heroína por sus propios méritos; llena de integridad y empatía”, subrayó el mandatario. “Somos un mejor país y estamos en un mejor planeta gracias a ella”, agregó.

Entre los hijos de Ethel Kennedy está el político Robert F. Kennedy Jr., que aspiró este año a la Presidencia estadounidense como independiente, pero que ahora respalda la campaña de Trump, algo de lo que se han desmarcado sus hermanos.

Figura central

La matriarca de los Kennedy fue una figura central en una familia marcada por la tragedia.

Su marido fue asesinado el 6 de junio de 1968 en Los Ángeles cuando hacía campaña por la nominación presidencial del Partido Demócrata. Cinco años antes, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, fue asesinado su hermano, el presidente John F. Kennedy.