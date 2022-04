Jochi Vicente Gobierno no tiene en mira ahora hacer reforma fiscal

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, este miércoles

SANTO DOMINGO.- El Gobierno no tiene como objetivo la realización de una reforma fiscal en estos momentos, ha declarado el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

Al participar este miércoles como orador invitado del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, aseguró que debido al choque externo, un proyecto de esa naturaleza está descartado, independientemente de que el Gobierno necesite ingresar más recursos.

Las autoridades continuarán manejándose con los recursos disponibles – dijo -, pero el país tiene el pendiente de sentarse a discutir cómo lograr los recursos que requiere el desarrollo.

«Aquí la decisión es si queremos seguir con la misma precariedad o no. Ahora, independientemente de eso, objetivamente, este no es el momento. Como no lo fue el tema durante la pandemia, nosotros no podemos entrar en una discusión de una reforma fiscal en medio de un choque externo como el que estamos teniendo actualmente», expuso.

“Mi día a día es atender la situación que tenemos: el subsidio de los combustibles, el recorte de los gastos superfluos, en qué instituciones los pueden eliminar, qué funciones puedo fusionar, ese es nuestro objetivo ahora”, añadió.

PRO INVERSIÓN

Señaló que el Gobierno busca que el país alcance el Grado de Inversión en un plazo no mayor de 10 años, lo que beneficiará a sector privado y público.

«El estado dominicano es un gobierno pro-inversión. Todo el que quiera invertir, y crear empleos, cumpliendo con las normativas existentes, tendrá el apoyo del gobierno».

cfl-am