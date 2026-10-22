JCE elimina citas para renovar nueva cédula en el exterior

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SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que eliminará las citas previas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral en determinadas oficinas del exterior a partir del próximo 2 de noviembre.

La medida busca organizar la atención a los dominicanos residentes fuera del país y permitirá que acudan directamente a las dependencias y sean atendidos por orden de llegada, según disponibilidad de turnos y capacidad operativa de cada sede.

La institución también implementará un modelo dual o híbrido en algunas oficinas, que recibirá tanto a personas con cita programada como a quienes lleguen sin ella. En estos casos, los usuarios con cita serán atendidos en el horario seleccionado.

OFICINAS SIN CITA PREVIA

La modalidad sin citas se aplicará en las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) de Atlanta; Toronto y Montreal, Canadá; Panamá; Curazao; Valencia, España, y Holanda.

También abarcará las oficinas satélites de Springfield, Massachusetts; Ottawa, Canadá; Chicago, Illinois; Ciudad de México; Tampa, Florida; Aruba; Génova, Italia, y Sevilla, España.

Asimismo, habrá atención por orden de llegada en los puntos fijos de Waterbury, Connecticut, y Providencia, Chile.

DEPENDENCIAS CON ATENCIÓN HÍBRIDA

El modelo combinado se implementará en las OSE de Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Reading, Washington, Filadelfia, Providence, California, Puerto Rico, Miami, Orlando, San Martín, Vitacura, Chile; Madrid, Barcelona, Milán y Zúrich.

También se aplicará en las oficinas satélites de El Bronx, Nueva York; Perth Amboy, Nueva Jersey; Lawrence, Massachusetts, y Houston, Texas.

Y en los puntos fijos de Long Island, Nueva York; Camden, Nueva Jersey, y Allentown, Pensilvania.

La JCE precisó que acudir directamente no garantiza atención inmediata, pues dependerá de los turnos disponibles.

APRUEBAN INSTRUCTIVO

Como parte de estas disposiciones, el organismo aprobó el Instructivo para la organización y atención de ciudadanos en proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral en las OSE, oficinas satélites y puntos fijos.

El documento establece las pautas operativas para la recepción y atención durante el proceso en las dependencias del Voto Dominicano en el Exterior.

jt-am