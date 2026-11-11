JCE descarta que nueva cédula pueda ser clonada o falsificada

Santo Domingo, 11 nov (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) rechazó que exista «ninguna vulnerabilidad» en los chips que comprometa la integridad de los datos de la nueva cédula ni permita su clonación o falsificación.

La JCE respondió en un comunicado a lo expresado horas antes por la empresa Factor, de que el documento contiene supuestos defectos de configuración que afectan la verificación contra la clonación y la validación electrónica.

El organismo, sin embargo, dijo que ha realizado diversas auditorías de seguridad a la nueva cédula, desde el momento mismo de la contratación de la empresa que la ha confeccionado y durante la fase de implementación del proyecto de entrega

«Ahora bien, en razón del contenido sensible y carácter confidencial de dichas auditorías, su contenido es de seguridad nacional y su divulgación o revelación está prohibida, al igual que las medidas de seguridad de niveles 2 y 3 (forense) del documento de identidad que, por su propia naturaleza, no pueden ser divulgados», dijo la JCE en el documento.

La compañía que ganó el concurso para el diseño y confección del documento es Consorcio EMDOC, conformado por tres empresas.

La Junta Central Electoral aseguró que los datos de identidad del ciudadano y el mecanismo que impide copiar el chip están protegidos mediante criptografía de curva elíptica de nivel actual, conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI). La clave que identifica a cada chip es única y no puede extraerse.

La nueva cédula, aseguró la JCE, fue galardonada por la firma Reconnaissance International, de Reino Unido, como el mejor documento de identidad en América Latina, durante el Foro High Security Printing Latín América 2026, «reconocimiento que posiciona el documento como referente regional en materia de identidad segura, innovación tecnológica y transformación digital».

PUBLICARÁ RESULTADO Y GUÍA TÉCNICA

En su nota, la JCE afirmó que ha instruido que se proceda con la publicación en su portal oficial del certificado raíz de la nueva cédula y su lista de revocación, junto con una guía técnica para que las entidades públicas y privadas validen electrónicamente el documento, conforme a las mejores prácticas internacionales.

La firma Factor aseguró en una nota que realizó un estudio que determinó que la seguridad de la cédula podría ser vulnerada por países, grandes centros de datos u organizaciones criminales con suficiente capital.

«Los errores criptográficos identificados en la nueva cédula pueden aumentar de manera alarmante el riesgo de ataques fraudulentos una vez que esta comience a ser utilizada por la población de manera digital y su uso sea expandido a bancos, elecciones, universidades, negocios e instituciones gubernamentales», advirtió el director de Factor, Juan Luis Vargas.EFE

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