JCE dejará emitir actual cédula a partir del domingo 1 de febrero
SANTO DOMINGO.- A partir del domingo 1 de febrero la Junta Central Electoral (JCE) dejará de emitir cédulas con el formato actual.
Explicó en un comunicado que en el periodo de transición del cambio de documento, se han realizado adecuaciones técnicas, operativas y de interoperabilidad entre el sistema actual y el nuevo modelo.
“Además de la incorporación de nuevos equipos de grabado láser, con el objetivo de garantizar mayores niveles de seguridad, calidad y eficiencia en la emisión de la nueva cédula como documento definitivo”, indicó.
Anunció que requieran el documento en ese periodo, les serán entregados “de manera temporal” certificaciones de cédulas sin costo, hasta marzo de 2027, cuando concluirá el proceso de cambio.
Aseguró que las certificaciones “cuentan con validez institucional y permiten realizar gestiones administrativas y legales”.
EL COMUNICADO
Esa es una labor muy responsable y de alto interès nacional..
FELICITACIONES A LA JCE!!!