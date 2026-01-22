JCC 2026 se proyecta como vitrina deportiva y turística RD

José P: Monegro expone sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en Fitur. Le acompañan, desde la izquierda, David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, Felipe Vicini, Luis Mejía Oviedo, Mercedes Canalda y Frank Elías Rainieri.

MADRID, España.— Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe ocuparon un lugar central en la participación de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde el país presentó el evento multideportivo como una de sus principales plataformas para proyectarse internacionalmente, atraer visitantes y consolidar el deporte como un eje estratégico del turismo.

Durante la feria, celebrada en Madrid, los Juegos fueron resaltados no solo como una competencia deportiva de alto nivel, sino como un acontecimiento regional capaz de movilizar miles de atletas, técnicos, dirigentes y aficionados de Centroamérica y el Caribe, generando un impacto directo en la economía, la ocupación hotelera y la visibilidad global del país.

La presentación de los detalles del evento estuvo encabezada por el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, quien subrayó que Santo Domingo 2026 representa una oportunidad histórica para mostrar la capacidad organizativa de República Dominicana y el avance de su infraestructura deportiva.

Junto a Monegro participaron el presidente de CRESO y vicepresidente del Comité Organizador, Felipe Vicini, así como los miembros del comité Mercedes Canalda, Carlos Iglesias y Frank Elías Rainieri, quienes destacaron el respaldo institucional y privado que acompaña el montaje del certamen.

El presidente de Centro Caribe Sport, el dominicano Luis Mejía Oviedo, resaltó la importancia de esta edición de los Juegos por coincidir con la celebración del centenario de esta justa.

“República Dominicana ha cumplido su cronograma de trabajo hasta la fecha, lo que nos hace sentir confianza de que estarán a la altura de la celebración del Centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, manifestó Mejía.

Por su parte el Ministro de Turismo, David Collado, enfatizó el respaldo que el gobierno dominicano ha dado para el montaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Señaló que desde la entidad que dirige se ha decidido impulsar el deporte como una de las ofertas complementarias de República Dominicana y que en ese sentido se tiene al evento regional como un evento de proyección del país como destino seguro y diverso.

Un evento deportivo con impacto

En Fitur se puso de relieve que los Juegos no solo dinamizarán el calendario deportivo regional, sino que se integran a una estrategia más amplia de turismo deportivo, en la que República Dominicana ya figura como sede frecuente de eventos internacionales en disciplinas como atletismo, béisbol, baloncesto, voleibol, fútbol y deportes acuáticos.

La celebración de los Juegos en julio de 2026 permitirá además exhibir instalaciones renovadas y nuevas infraestructuras, concebidas con una visión de legado para el deporte nacional y para el uso posterior por parte de la población y el turismo.

Desde la óptica deportiva, Santo Domingo 2026 se proyecta como un escenario clave para que más de 6 mil atletas de la región compitan al más alto nivel, muchos de ellos en ruta hacia campeonatos mundiales y ciclos olímpicos, reforzando el carácter histórico de los Juegos como la competencia multideportiva más antigua del continente.

of-am