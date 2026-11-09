Javier García exige Gobierno revocar aumento al marbete

SANTO DOMINGO.– El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, solicitó al Gobierno dejar sin efecto los incrementos aplicados al Impuesto a la Circulación Vehicular, conocido como marbete, correspondiente al período 2026-2027, al considerar que representan una carga adicional para la economía de las familias dominicanas.

García cuestionó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) haya comenzado a cobrar aumentos de entre RD$500 y RD$1,000, medida que, según afirmó, afecta principalmente a los sectores de clase media y baja.

Sostuvo que las familias que dependen de ingresos salariales enfrentan dificultades para equilibrar sus presupuestos y que el incremento constituye una presión económica adicional para quienes utilizan sus vehículos como medio de transporte.

CUESTIONA PRIORIDADES DEL GOBIERNO

El dirigente peledeísta consideró que el Gobierno debe revisar sus prioridades de gasto antes de aplicar nuevos aumentos impositivos a la población.

En ese sentido, cuestionó los RD$630 millones que, según señaló, se pretendían destinar a la adquisición de funditas para habichuelas con dulce, iniciativa que habría sido detenida tras las críticas y protestas que generó.

A su juicio, la situación evidencia la necesidad de administrar adecuadamente los recursos públicos y evitar que el costo de las decisiones gubernamentales recaiga sobre los ciudadanos.

RECIBE RESPALDO A SUS ASPIRACIONES

García abordó el tema durante encuentros políticos realizados el fin de semana en San Francisco de Macorís, Montecristi, La Vega y Santiago, donde recibió el respaldo de dirigentes del PLD de esas localidades y de las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.

El precandidato manifestó confianza en que obtendrá la nominación presidencial de su organización y aseguró que aspira a ganar las elecciones de 2028.

Asimismo, afirmó que el PLD trabaja para recuperar el respaldo popular y regresar al Gobierno, con el propósito de impulsar políticas orientadas al bienestar económico y social del país.

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