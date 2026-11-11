Jarabacoenses celebran 34ª Fiesta Reencuentro en N. York

NUEVA YORK.- Decenas de jarabacoenses radicados en Estados Unidos celebraron la trigésima cuarta edición de su tradicional Fiesta Reencuentro Jarabacoense, en el restaurante Puerto Plata Seafood, de Queens.

La gala reunió a familias separadas por años de migración que mantienen vivo el vínculo con su municipio de origen, conocido como la Ciudad de la Eterna Primavera.

El programa incluyó homenajes cívicos a líderes comunitarios y a residentes que apoyan el desarrollo de Jarabacoa.

La animación estuvo a cargo de Ilkania Domínguez, Junior Rivera y Basilio Adamez.

El cierre musical fue con el exponente de merengue típico Geovanny Polanco, “El Mambólogo”.

La fiesta tiene más de tres décadas de historia. Fue creada por la desaparecida Asociación de Jarabacoenses Ausentes, que organizó 29 ediciones de forma ininterrumpida y sentó las bases de una de las celebraciones de confraternidad más longevas de la diáspora dominicana en la costa este de EE.UU.

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