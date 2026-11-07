Jarabacoa reunirá a más de 20 bachateros este domingo

JARABACOA. Más de 20 exponentes de la bachata participarán este domingo 8 de noviembre en El Super Ultra Mega Bachatazo, un espectáculo que tendrá lugar en La Confluencia, a partir del mediodía.

La cartelera reunirá a figuras de distintas generaciones del género, entre ellas Luis Segura, José Manuel Calderón, Ramón Torres, Edilio Paredes, Davicito Paredes, El Chaval de la Bachata, Luis Miguel del Amargue, Teodoro Reyes, Allendy y Eudis, El Invencible.

También actuarán Marino Castellano, El Gringo de la Bachata, Wellington Toribio, Nacho Estrella, Alexi Gómez, Luis Alberto, El Redondo de la Bachata, Edwin, El Ciclón de la Bachata, y Joaquín Durán, Bachasuin. Ramón Orlando Valoy será el invitado especial.

La actividad busca reunir a los seguidores de este ritmo dominicano en una jornada de música, cultura y entretenimiento, además de impulsar el turismo interno y la economía de Jarabacoa.

El municipio, reconocido por sus atractivos naturales y clima de montaña, será escenario de una celebración dedicada a la bachata, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El espectáculo cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader y el Ministerio de Turismo, principal patrocinador, junto a Brugal y Compañía, Cerveza Presidente, A y B Electromuebles, el senador Ramón Rogelio Genao, Café Monte Alto, Indotel, Fedomu, el ingeniero Kelvin Cruz y RD Vial.

También recibe el apoyo de las autoridades municipales de Jarabacoa y Buena Vista, la Gobernación Provincial, el Clúster Turístico de Jarabacoa, la Fundación Festival de las Flores y empresarios de la zona.

La producción está pautada para comenzar a las 12:00 del mediodía en La Confluencia.

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