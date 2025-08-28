JAPON: ProDominicana celebra Día Nacional de la RD en Osaka

OSAKA, Japón.- La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, participó el Día Nacional de la República Dominicana en Expo Osaka 2025, como parte de la misión a Asia, reafirmando el compromiso de posicionar al país como destino estratégico para la inversión extranjera y el comercio internacional en el mercado asiático.

Riveiro sostuvo encuentros con líderes empresariales, representantes gubernamentales y asociaciones comerciales japonesas, en busca de nuevas oportunidades de colaboración que impulsen el crecimiento de sectores clave como turismo, manufactura, energía, innovación y zonas francas.

«Para mí es un honor estar presente en la expo representando a la República Dominicana en este Día de los Pabellones. Esta celebración reafirma nuestra identidad cultural y nos permite mostrar al mundo la riqueza de nuestro país, su talento creativo y la calidad de nuestra oferta exportable. Me llena de orgullo ver cómo la bandera dominicana ondea en este escenario internacional, consolidando nuestra presencia en Asia y proyectando nuevas oportunidades de negocios e inversión para nuestra nación», expresó.

La delegación de ProDominicana se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio e Industrias de OSAKA, con ejecutivos de Nissha Medical y visitó al presidente de ShinMaywa en la ciudad de Yokohama, con el propósito de estrechar lazos y abrir una brecha de negociaciones entre ambas naciones.

“Desde ProDominicana seguimos trabajando para consolidar a la República Dominicana como un hub de inversión y comercio en el Caribe. Japón es un socio estratégico con el que buscamos estrechar vínculos en beneficio mutuo, atrayendo capital, tecnología y conocimientos que fortalezcan nuestra competitividad”, destacó Riveiro.

La agenda en Osaka forma parte del recorrido por Asia que incluye encuentros en Japón y China, donde la delegación dominicana expone las ventajas competitivas del país: estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido, ubicación geográfica privilegiada y una fuerza laboral capacitada.

El tema central de la Expo 2025 es «Diseñando la Sociedad del Futuro para Nuestras Vidas», con tres subtemas: «Salvar vidas», «Empoderar vidas» y «Conectar vidas». Estos enfoques buscan abordar desafíos globales relacionados con la salud, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

jt-am