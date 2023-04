JAPON: Importanes universidades interesadas en colaborar con RD

TOKIO, Japón.- Las principales universidades japonesas se mostraron dispuestas a colaborar con la República Dominicana en materia de educación superior, según lo manifestaron en un encuentro con la vicepresidenta dominicana Raquel Peña.

Con ese propósito los representantes de las altas casas de estudios que participaron en la reunión firmaron un documento de intención para futuros acuerdos con universidades dominicanas y con el mismo gobierno.

El documento de intención contempla, además de la educación superior, áreas como tecnología, ciencias modernas,mecatrònica, y robótica.

El interés de las universidades japonesas iría más allá de las simples becas, abarcarían también investigaciones conjuntas, intercambio de experiencia en la creación de bienes públicos y globales.

En la reunión con la vicepresidenta dominicana participaron representantes de Tokyo University of Science, Soka University, Kanda University of International Studies, Nanzan University, Sophia University, Meiji University, Oita University, The Jikei University School of Medicine.

Asimismo, el Japan International Cooperative Agency, mejor conocido como JICA, el cual ha colaborado con República Dominicana en muchos proyectos de diversas hay y por largos años.

Además de Peña, estuvieron los ministros Ito Bisonò y Pável Isa, el embajador y el cónsul dominicano radicados en Japón Robert Takata y Richard Collie, respectivamente, así como el embajador en misión especial, Miguel Nuñez.

jt/am