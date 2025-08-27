JAPON: Ballet Dominicano en Europa deslumbra en Expo Osaka

JAPON.- El Ballet Dominicano en Europa (BDE) se convirtió en la primera compañía dominicana de danza que participa en la Expo Osaka 2025, en el marco de la celebración del Día Nacional de la República Dominicana.

Con orgullo, la agrupación de bailarines multidisciplinares llevó al escenario un programa vibrante que proyectó la identidad cultural dominicana y cautivó a la audiencia japonesa e internacional.

El espectáculo cultural dirigido por Héctor Farías, ofreció una puesta en escena que conjugó tradición, arte y la cultura dominicana, donde el público ovacionó el repertorio que incluyó piezas icónicas como Compadre Pedro Juan, Carabine, Las Siete Pasadas y Bachata en Fukuoka, interpretadas con gran fuerza interpretativa y acompañadas por la música en vivo de Josean Jacobo y su orquesta.

“Sentimos una enorme emoción al ver la reacción del público en Osaka. Fue un encuentro cultural lleno de respeto y admiración hacia nuestras raíces. Este momento demuestra que la danza dominicana tiene un lugar en el mundo”, señaló Farías.

“Este logro no es solo nuestro, es de todos los dominicanos. Cada vez que subimos al escenario llevamos en alto nuestra bandera y nuestra cultura. Esta presentación en la Expo Osaka será inolvidable para nosotros”, declaró Farías.

El evento también contó con la participación de los Diablos Ecológicos de San Cristóbal y Los Broncos de La Vega, lo que añadió color y autenticidad a la celebración, convirtiéndo en una muestra integral de la identidad dominicana.

La programación del Día Nacional de la República Dominicana en la prestigiosa feria incluyó una ceremonia de izamiento de banderas, discursos institucionales, visitas al pabellón dominicano y un espectáculo cultural,

La delegación oficial de la República Dominicana estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Francisco Rivera; el viceministro de Cultura, Amaury Sánchez; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.