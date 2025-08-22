JAPON: Ballet Dominicano en Europa actuará en Expo Osaka

JAPON.- El Ballet Dominicano en Europa (BDE) actuará este sábado en la celebración del Día Nacional de la República Dominicana en Expo Osaka 2025, en una jornada dedicada a resaltar la riqueza cultural y artística del país caribeño en uno de los escenarios internacionales más prestigiosos.

“Para nosotros es un honor representar a la República Dominicana en un escenario como la Expo Osaka 2025. Llevamos años trabajando para proyectar nuestra danza y nuestra cultura a nivel internacional, y esta participación marca un hito en nuestra trayectoria”, expresó Héctor Farías, director artístico del BDE.

La delegación oficial de la República Dominicana estará encabezada por los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, así como por el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Francisco Rivera; el viceministro de Cultura, Amaury Sánchez; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.

El BDE presentará un repertorio que incluye piezas emblemáticas del merengue, la bachata y otros ritmos dominicanos, con obras como El Farolito, Caña Brava, Compadre Pedro Juan, La Mangulina, Bachata en Fukuoka y Por Amor.

“Queremos mostrarle al público japonés e internacional que la danza dominicana no solo es tradición, sino también innovación y universalidad. Cada paso que damos es un tributo a nuestra identidad y a nuestra gente”, añadió Farías.

La programación incluirá una ceremonia de izamiento de banderas, discursos institucionales, visitas al pabellón dominicano y un espectáculo cultural producido por Farías, con la participación estelar del BDE, acompañado por el pianista Josean Jacobo y su orquesta, además del despliegue carnavalesco de los tradicionales Diablos Ecológicos de San Cristóbal de Luis Rivas y Los Broncos de La Vega.

