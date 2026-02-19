JAPON: Alcaldesa DN destaca apego dominicanos residen en extranjero

TOKIO.- Durante un encuentro en la embajada de la República Dominicana en Tokio, la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, resaltó la labor de los dominicanos que residen en el extranjero y mantienen esa conexión con su patria.

Como parte de su amplia agenda por varias ciudades del país asiático, la alcaldesa del Distrito Nacional visitó la embajada, donde fue recibida por el embajador Edward Aníbal Pérez y por el cónsul Richard James Collie, con quienes compartió impresiones. Además, Mejía respondió preguntas a decenas de presentes en la sede diplomática, tales como el laureado escritor Junot Díaz y el campeón de Esports Saúl Mena.

“Los dominicanos en el exterior, posiblemente, son los mejores exponentes de lo que es la responsabilidad de estar ustedes bien y de también apoyar a quienes están allá. Hacen ustedes un doble trabajo”, subrayó.

A principios de semana, tras visitar una planta de incineración en Tokio, Mejía alabó la recolección y el manejo en la disposición final de los desechos en el país asiático. “Es lo que cualquier país anhelaría y desearía, eso quisiera yo para Santo Domingo y para República Dominicana”.

En el resto de la agenda, la alcaldesa del Distrito Nacional se trasladará hacia Hiroshima, donde se encontrará con su homólogo Kazumi Matsui. También tendrá otros encuentros y recorridos por la ciudad.

Luego viajará a Kobe, ciudad en la que hará varios recorridos, previo al inicio del viaje de retorno que culminará en Santo Domingo.

A finales de enero, el embajador de Japón en República Dominicana, Hayakawa Osamu, extendió públicamente la invitación de su Gobierno a la ejecutiva municipal y afirmó que la visita representa un claro símbolo de la importancia entre ambas naciones, ya que este viaje promete fortalecer sus relaciones. En ese momento, el diplomático calificó a Carolina como una de las políticas dominicanas más prometedoras.

Mejía expresó su satisfacción por recibir la invitación oficial y afirmó que tiene una alta expectativa acerca de las actividades que llevará a cabo en Japón, ya que serán de beneficio para las relaciones de ambas naciones.