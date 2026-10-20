Jaisa Sánchez y Alberto Bautista conquistan Maratón de SD 2026

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SANTO DOMINGO.– Jaisa Sánchez y Alberto Bautista se proclamaron campeones en las categorías femenina y masculina, respectivamente, de la distancia reina del Maratón de Santo Domingo 2026, celebrado este domingo con la participación de más de 5,000 corredores de 45 nacionalidades.

La novena edición de la competencia convirtió a la capital dominicana en punto de encuentro para atletas nacionales e internacionales, en una jornada que promovió el deporte y proyectó los atractivos históricos y culturales de la ciudad.

La carrera comenzó a las 4:30 de la mañana en el Centro de los Héroes, en La Feria, y recorrió una ruta certificada que incluyó sectores emblemáticos, la Ciudad Colonial y el malecón de Santo Domingo.

SÁNCHEZ Y BAUTISTA DOMINAN LOS 42.195 KILÓMETROS

En la categoría femenina del maratón, de 42 kilómetros y 195 metros, Jaisa Sánchez conquistó el primer lugar con un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 21 segundos.

El segundo puesto correspondió a Lorenza Rodríguez, quien registró 3:57:13, mientras que Canaan Michel ocupó la tercera posición con 4:05:00.

En la rama masculina, Alberto Bautista se llevó la victoria con un tiempo de 2:26:37. Wide Mayer terminó en la segunda posición con 2:31:57 y Franklin Jiménez completó el podio con 2:35:02.

CUATRO MODALIDADES Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional, el evento incluyó cuatro modalidades: maratón de 42 kilómetros, medio maratón de 21 kilómetros, carrera de 10 kilómetros y recorrido de 5 kilómetros.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, participó por primera vez como corredora en la competencia y completó la distancia de 5 kilómetros.

El banderazo de salida estuvo a cargo de Mejía y Modesto Reyes, presidente de Santo Domingo Corre y director del maratón.

APUESTAN POR EL TURISMO DEPORTIVO

Reyes expresó su satisfacción por el crecimiento de la carrera y su proyección internacional, al destacar la participación de atletas procedentes de 45 nacionalidades.

“Ver cómo año tras año crece la participación y cómo atletas de los cinco continentes viajan a República Dominicana para formar parte de esta competencia nos confirma que vamos por el camino correcto”, manifestó.

El director del evento afirmó que la organización aspira a continuar posicionando a Santo Domingo como una ciudad capaz de acoger competencias deportivas de alcance mundial, mediante una experiencia que combine atletismo, cultura e historia.

EQUIPO ORGANIZADOR

La organización de la novena edición estuvo encabezada por Modesto Reyes, junto a Samuel Núñez, vicepresidente de Santo Domingo Corre; Marlenny Peña, directora general, y Karla Martín, directora de medios digitales.

También integraron el equipo Jeffrey Medina Rivas, director de Riesgos y Emergencias del maratón, y el general de brigada Puro de la Cruz, responsable de Seguridad.

La competencia reafirmó su convocatoria dentro del calendario deportivo nacional y su apuesta por fortalecer la proyección de Santo Domingo como escenario para eventos internacionales de atletismo.