J.C. Mejía electo Cerrador del Año en la Liga Mayor de Venezuela

VENEZUELA.- J.C. Mejía tiene, entre otras cosas, tres temporadas de experiencia en las Grandes Ligas en su exitosa hoja de vida como lanzador profesional. A ese prestigioso historial, el dominicano ahora también podrá añadir el finalizar como el mejor taponero de toda la Liga Mayor de Béisbol Profesional en su temporada 2024, luego de que fuera nombrado como Cerrador del Año.

Mejía, de 27 años de edad, obtuvo un total de 37 puntos para conquistar el galardón por vía de la fórmula. El serpentinero dejó atrás a Eddy Reinoso, que registró 23 unidades para terminar segundo en la carrera, a Luis Torres (15), a Eduardo Paredes (14) y al veterano Fernando Rodney (10).

El diestro tuvo un sólido desempeño con Centauros de La Guaira, divisa con la que marcó una diminuta efectividad de 1.74, con un WHIP de 1.16 y 23 ponches en 20 entradas y dos tercios de labor, al mismo tiempo en el que cosechó 11 rescates, ganó tres juegos, no perdió y solo desperdició una oportunidad para salvar en 19 presentaciones.

«A pesar de que esta temporada no terminó como esperábamos y fuimos eliminados, nos entregamos en cuerpo y alma en cada partido, entrenamiento y momento para dar lo mejor de cada uno», señaló Mejía sobre una tropa litoralense que batalló hasta la última faena de la ronda regular, pero que no pudo obtener su boleto a los playoffs. «La dedicación, el esfuerzo y la pasión que todos hemos puesto en este equipo es algo que siempre llevaré conmigo», añadió.

El quisqueyano fue uno de los importados de mayor cartel en la recién culminada ronda regular de la LMBP, gracias a sus pasantías en las mayores con los Guardianes de Cleveland y Cerveceros de Milwaukee, con los que lanzó incluso el año pasado.

«La vida nos llena de retos y estoy muy agradecido de haber tomado este en la Liga Mayor. Desde el momento en el que llegué me he sentido muy bien y solo doy gracias de que he podido responder a la altura», indicó el brazo. «No es un circuito sencillo, aquí se viene a trabajar como en todos lados. Hay muchos batazos y bateadores de gran nivel, así que es importante hacer los ajustes para poder contribuir».

El rendimiento de Mejía durante la fase inicial del campeonato llamó tanto la atención que fue una de las cuatro selecciones en el draft que se realizó previo al arranque de la semifinal este pasado lunes. El relevista se encuentra reforzando a Líderes de Miranda en la instancia y no había permitido carreras limpias en sus primeras dos apariciones (2.0 innings), en las que recibió cuatro hits, regaló dos boletos y ponchó a otros dos rivales.

«Estoy muy emocionado por lograr grandes cosas con Líderes y finalizar esta temporada en Venezuela de la mejor manera posible. Es un lujo que una organización se fije en tu trabajo y apueste por ti de la forma en la que ellos lo han hecho. Así que, tal como lo hice con Centauros, mi labor es recompensar esa confianza que han depositado en mí», expresó.