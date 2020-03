OPINION – Ito Bisonó: la carta del triunfo de Luis Abinader

Recientemente, varios diarios publicaron un artículo sobre las candidaturas vicepresidenciales. Esto podría adquirir singular importancia en el actual proceso electoral en el cual, aún con las protestas a la JCE, nada ha quedado claro y cualquier decisión que tomen sus actores tendrá importante incidencia en los resultados electorales del próximo mayo.

En esta contienda los presidenciales debieran buscar “El Librito”, de forma tal que sus compañeros de boleta complementen las ofertas, sumando los votos necesarios para consolidar sus posiciones.

Luis Abinader (PRM) y Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo) necesitan tener acompañantes positivos en aras de lograr sus objetivos presidenciales.

Ser sorprendente definiría la presidencia

Abinader necesita crear impacto, por lo que su candidato vicepresidencial puede ser el arma necesaria para lograr el porcentaje requerido para sellar un triunfo en primera vuelta. De ese modo, no se redundaría dentro de la podredumbre de los actuales contaminados, que solo anhelan ser parte de cualquier gobierno para usurpar las arcas del estado en base a su apoyo en una segunda vuelta.

Abinader es el único candidato rodeado de mujeres pues tiene una esposa (Doña Raquel) muy activa mientras sus dos contrincantes (Leonel y Gonzalo) uno, no la puede mostrar ya que está con el enemigo, y el otro parece que no tiene o no se le conoce. Además, Abinader tiene en su boleta dos importantes posiciones ocupadas por mujeres muy bien valoradas tales como Carolina Mejía (candidata alcaldesa) y Faride Raful (candidata al senado), lo cual le permite tranquilamente colocar a un hombre de compañero en dicha boleta.

Una opción potable

Entre los que se mencionan surge, como una opción potable, el diputado Víctor (Ito) Bisonó, quien tiene una trayectoria impecable en la política dominicana. Ya tuvo un acercamiento con el PRM dando su apoyo a Carolina Mejía, candidata a alcaldesa del Distrito Nacional. Aspiró a la presidencial en una novedosa e impactante campaña apoyándose en las redes sociales como recurso principal, y caló en la juventud y los ciudadanos silentes que hoy lo colocan como el ejemplo político que más llegó a ellos.

Bisonó es un dirigente de línea conservadora, tiene la mejor de las relaciones con la Iglesia Católica, tanto así que la Conferencia del Episcopado lo ha enviado en varias ocasiones a representarle en cónclaves del Celam como laico que defiende los valores de la familia y la vida. Este prospecto también es un representante nacionalista, miembro del instituto Duartiano, a quien siempre se le ve en actividades patrióticas. Igual de interesante es que de seguro atraería el voto de muchos balagueristas y conservadores que hoy siguen a Leonel o Gonzalo Castillo y al ver a Ito en la boleta electoral de Luis Abinader se sumarían a la campaña del PRM, para atraer los votos de los que hasta ahora no son afines a este partido y asegurar el 50 más uno en la primera vuelta, para una victoria que también garantice gobernabilidad.

isonó tiene un trabajo realizado a nivel nacional y desde que pasen las municipales es casi seguro que Abinader gana en primera vuelta porque la mayoría de los balagueristas y conservadores se sumarían a la campaña al sentirse representados por Ito Bison, quien conoce todos los municipios del país y a sus dirigentes, uno por uno con sus nombres.

Es sólo de tener un poquito de sentido común para percibir el triunfo electoral del binomio Abinader-Bisonó.

