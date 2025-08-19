ITALIA: Embajador RD fortalece lazos con comunidad en La Spezia

ITALIA.- El embajador de República Dominicana en Italia, Rafael A. Lantigua, realizó una importante visita a La Spezia, que concentra la mayor cantidad de dominicanos en Italia, donde han alcanzado un notable nivel de desarrollo laboral y social gracias al trabajo mancomunado de sus asociaciones organizadas.

Lantigua participó en un encuentro comunitario organizado por María Peralta, presidenta de la Asociación de Dominicanos Organizados en La Spezia (ADOSP), que congregó a representantes de otras cinco asociaciones: Asociación Juan Pablo Duarte, Asociación San Miguel de Marina di Carrara, Asociación Padre y Madre de La Spezia, Asociación Deportiva de La Spezia y Asociación ASODOP de Génova.

«El embajador visitó La Spezia para reunirse con la comunidad, para saber cómo se vive aquí», explicó Peralta, quien destacó que muchos dominicanos se han establecido como emprendedores en el mundo náutico, ya que la región concentra «la producción más grande en el mundo de yates de lujo».

También se han insertado en hostelería, restaurantes, peluquerías profesionales,en la base militar y en la industria de producción de armas.

Durante el encuentro, los representantes de las asociaciones expusieron al embajador las principales inquietudes de la comunidad. Entre las solicitudes presentadas destacaron la construcción de un campo de béisbol y principalmente, la homologación de títulos y licencias de conducir, tema que ha sido gestionado por anteriores embajadores sin lograr avances debido a las normativas del país receptor.

RECONOCIMIENTO

Lantigua también participó en la clausura de las celebraciones del centenario del Palio del Golfo. El evento estuvo presente el alcalde de La Spezia, Pierluigi Peracchini, junto a la consejera dominicana del Comunal de La Spezia, Miriam Rodríguez y María Peralta.

Durante el encuentro institucional con las autoridades locales, el embajador recibió el logo de la ciudad de La Spezia como reconocimiento oficial. La gestión de estas actividades estuvo a cargo de María Peralta, presidenta de ADOSP, quien coordinó tanto la reunión comunitaria como la participación en el evento del centenario junto a Miriam Rodríguez.