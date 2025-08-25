ITALIA: Dominicana publica su primer libro de poesía «O tutto o Niente»

Verónica Natalia Álvarez

ROMA.- La escritora dominicana Verónica Natalia Álvarez presentó su primer poemario “O tutto o Niente” (O todo o nada), una colección de 14 poemas escritos en italiano que capturan la esencia de la vida emocional contemporánea desde la perspectiva de una migrante caribeña en Europa.

Nacida en Santo Domingo en 1992, Álvarez llegó a Italia siendo adolescente, pero fue a los 20 años cuando escribió su primera poesía en italiano. “Este libro me ha tomado años, la primera poesía la escribí en 2013, la última la escribí a inicios de este mes”, explica la autora sobre un proceso creativo que abarca más de una década.

“O tutto o Niente” no es casualidad. Según Álvarez, el título refleja perfectamente la diversidad temática de su obra: “No existe un único tema, por eso era el título perfecto. Los poemas hablan no solo de amor, sino de familia, dependencia, autoconocimiento, aceptación, superación y sexualidad. Temas y sentimientos que forman parte de la vida de cada persona, directa o indirectamente”.

La decisión de escribir en italiano responde a su conexión actual con el idioma: “Hablando cada día en italiano, que es mi segundo idioma, he tomado una gran confianza. Me siento en sintonía con el sonido de la poesía en italiano. Encuentro este idioma muy intenso y su intensidad le da eco a los sentimientos que pongo en mi escritura”.

La inspiración de Álvarez surge de lo cotidiano: “Todas las personas que hacen o hicieron parte de mi vida, los sentimientos en general, frases… Suelo empezar casi siempre por una frase que escucho o que sale en una conversación y de ahí sale todo”.

Con esta primera publicación, la autora busca transmitir “la introspección, la sensibilización en lo que somos, en lo que nos hemos convertido y lo que no queremos ser. Cuando decides abrazar incluso las cosas malas en la vida, logras crecer y avanzar”.

«O tutto o Niente» está disponible en Amazon en versión papel flexible y próximamente en formato digital. Álvarez confirma que planea una versión en español: “Cuando decidí hacer un libro, estuve indecisa si empezar con la versión en italiano o español. He escrito poesías que nacen en español y para que no pierdan su esencia no las he traducido. Para ellas llegará su momento”.

La obra representa el debut de una voz poética que navega entre dos culturas, ofreciendo una perspectiva única sobre la experiencia migratoria contemporánea y la universalidad de los sentimientos humanos expresados en la lengua de Dante.