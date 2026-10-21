Irán condiciona reapertura de Ormuz a que EU cumpla su plan

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos debe cumplir las condiciones del plan de siete días propuesto por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, informó Tasnim este 21 de octubre.

«Hemos presentado una iniciativa que se extiende por siete días e incluye la apertura del estrecho de Ormuz el sexto día, si la parte estadounidense acepta las condiciones iraníes y las cumple», dijo Araghchi en entrevista con la cadena iraquí Al Iraqiya.

Señaló que Washington manifestó su «conformidad» con las condiciones, pero planteó nuevas exigencias en las negociaciones que ambos países mantienen a través de mediadores como Catar y Pakistán.

Araghchi recalcó que la principal exigencia de Teherán es que EE.UU. cumpla todos los compromisos del memorando de entendimiento firmado en junio antes de avanzar hacia nuevas negociaciones para un «acuerdo integral».

Entre las condiciones figuran el cese de hostilidades en Oriente Medio, el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento de sanciones al petróleo iraní.

jt-am