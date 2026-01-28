Irán avisa a EU que responderá a un ataque «como nunca antes»

TEHERAN.- Irán advirtió este miércoles que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero insistió en que si es atacado «se defenderá y responderá como nunca antes».

En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York respondió a las últimas amenazas de Trump, que ha anunciado una importante movilización naval en Oriente Próximo. «Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!», señaló la delegación iraní.

Asimismo, recordó que las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak dejaron un balance de «7.000 vidas estadounidenses» perdidas y un «despilfarro de más de 7.000 millones de dólares».

Trump redobló este miércoles la presión contra Teherán asegurando que «una flota mayor» que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque «mucho peor» que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

«Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación», ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que «es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’, que la enviada a Venezuela», afirmó en un mensaje en redes sociales.

Según el mandatario estadounidense, «el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto» y ha hecho referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país.