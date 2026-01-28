Irán avisa a EU que responderá a un ataque «como nunca antes»

imagen

TEHERAN.- Irán advirtió este miércoles que está listo para el diálogo con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo y los intereses comunes, pero insistió en que si es atacado «se defenderá y responderá como nunca antes».

En un mensaje en redes sociales, la misión de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York respondió a las últimas amenazas de Trump, que ha anunciado una importante movilización naval en Oriente Próximo. «Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, pero si se le presiona, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!», señaló la delegación iraní.

Asimismo, recordó que las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak dejaron un balance de «7.000 vidas estadounidenses» perdidas y un «despilfarro de más de 7.000 millones de dólares».

Trump redobló este miércoles la presión contra Teherán asegurando que «una flota mayor» que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque «mucho peor» que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

«Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación», ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que «es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’, que la enviada a Venezuela», afirmó en un mensaje en redes sociales.

Según el mandatario estadounidense, «el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto» y ha hecho referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país.

elaturdido
elaturdido
1 minuto hace

y cuando es que… el eje del mal, Iran… no ha proferido… las mismas situaciones… o amenazas, cuando… se le notifica… o que, se le infiere… este o estos tipos… de requerimiento(s)… cuando no obtempera… a llamamientos, como… se lo endilga el… cacoe'muneca… u otra nacion… como el ejercito de… hierro, Israel… lo mas reciente, en… la guerra de los 12… no dijo, el titere… sea el ayatola… u otras autoridades… del

Raudelis
Raudelis
13 minutos hace

Iran se prepara para defenderse y es evidente que va a usar sus armas contra bases militares de eeuu y sus barcos. Sobre todo sus drones y misiles que ni los patriot ni la cupula de acero israeli pudieron derribar

Orlando
Orlando
24 minutos hace

COMO SIEMPRE OTRO RATON MADURO AMENAZANDO AL LEON PARA LUEGO LLORAR

Raudelis
Raudelis
13 minutos hace
Responder a  Orlando

Los elefantes huyen ante los ratones y no olvidemos quien es un tigre de papel

