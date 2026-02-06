Irán autoriza entregar permisos a mujeres para conducir motos

TEHERÁN,  6 de febrero de 2026 – . Irán autorizó a las mujeres obtener un permiso para conducir una motocicleta poniendo fin a una indeterminación legal que obstaculizaba la entrega de estas licencias, semanas después de una oleada de protestas en el país, informaron medios locales.

El decreto, firmado por el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, contempla que «la Policía de la República Islámica de Irán debe emitir permisos de conducir motocicletas a las mujeres» y recoge que ello debe llegar después de que «reciban clases prácticas y realicen pruebas» bajo supervisión de la Policía de Tráfico, según ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

La legislación iraní no prohibía explícitamente hasta la fecha la entrega de estos permisos, si bien en la práctica las autoridades no los expedían, motivo por el que las mujeres que conducían este tipo de vehículos eran consideradas legalmente responsables en caso de accidente, incluso si no era culpa suya.

La medida llega después de una ola de manifestaciones antigubernamentales cuya represión por parte de las autoridades se ha saldado con miles de muertos.

Raudelis
Raudelis
57 minutos hace

!Bue….! En santo diomingo yo pondria limitaciones a las mujeres al volante…. sobre todo a aquellos que cuando van a entrar a una itercepcion cogen el celular y FINGEN estar hablando….o se ponen a maquillarse en roja…para luego lanzarse sin mirar….!Son un peligro!…. !Imeginenlas en motos!

