Irán autoriza entregar permisos a mujeres para conducir motos

El decreto, firmado por el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, contempla que «la Policía de la República Islámica de Irán debe emitir permisos de conducir motocicletas a las mujeres» y recoge que ello debe llegar después de que «reciban clases prácticas y realicen pruebas» bajo supervisión de la Policía de Tráfico, según ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

La legislación iraní no prohibía explícitamente hasta la fecha la entrega de estos permisos, si bien en la práctica las autoridades no los expedían, motivo por el que las mujeres que conducían este tipo de vehículos eran consideradas legalmente responsables en caso de accidente, incluso si no era culpa suya.

La medida llega después de una ola de manifestaciones antigubernamentales cuya represión por parte de las autoridades se ha saldado con miles de muertos.