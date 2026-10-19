Irán advierte fragilidad cables submarinos estrecho de Ormuz

La advertencia la hizo este lunes el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, general de brigada Hosein Mohebi

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TEHERÁN.– El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Hosein Mohebi, advirtió este lunes sobre la vulnerabilidad de la infraestructura digital que atraviesa el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones con Estados Unidos y ante la posibilidad de nuevas acciones militares contra la nación persa.

«Por debajo del estrecho de Ormuz atraviesan siete cables principales de los que dependen todos los datos comerciales y de Internet del mundo; se lo recordamos al enemigo», afirmó Mohebi en un comunicado difundido por medios locales.

INFRAESTRUCTURA DIGITAL EN RIESGO

Los cables submarinos que cruzan esta estratégica vía marítima constituyen un corredor de comunicaciones que conecta centros de datos de Asia con estaciones de aterrizaje en Europa y transporta una parte importante del tráfico financiero internacional.

Una eventual interrupción de estas conexiones podría afectar los servicios de Internet y los sistemas bancarios de los países del golfo Pérsico, además de ralentizar las transacciones financieras transfronterizas.

Expertos citados por medios internacionales advierten que un incidente de esta naturaleza podría desencadenar graves alteraciones en las comunicaciones y los servicios digitales, con repercusiones económicas que se extenderían más allá de la región.

TENSIÓN MILITAR Y AMENAZAS A LA ECONOMÍA MUNDIAL

La advertencia de Mohebi se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán. El portavoz iraní también ha señalado que una acción militar limitada de Estados Unidos contra Irán o contra objetivos vinculados con la República Islámica en las inmediaciones del estrecho podría provocar una grave crisis energética mundial.

Mientras tanto, Teherán mantiene sobre la mesa una propuesta de siete días para reabrir el paso marítimo, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos.

La navegación por el estrecho de Ormuz atraviesa uno de sus periodos más delicados desde el inicio del conflicto, debido a su importancia estratégica para el transporte internacional de hidrocarburos y mercancías.

La zona constituye un punto neurálgico para la economía mundial, por lo que cualquier escalada militar que afecte tanto al tránsito marítimo como a la infraestructura digital submarina podría generar consecuencias en los mercados energéticos, las comunicaciones y las operaciones financieras internacionales.

an/am