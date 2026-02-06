Inversión extranjera como política de Estado (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

La República Dominicana ha sabido construir, a lo largo de varias décadas, una reputación sólida como destino confiable para la inversión extranjera. Ese posicionamiento no es fruto del azar, sino de una combinación de estabilidad política, visión estratégica y un esfuerzo sostenido de promoción internacional que ha trascendido gobiernos y coyunturas.

Las más recientes estadísticas del Banco Central confirman que el país continúa encabezando la región en materia de inversión extranjera directa (IED). En 2025, la IED alcanzó los 5,023.3 millones de dólares, un crecimiento de alrededor de 11 % respecto a 2024.

Más allá de la cifra, lo verdaderamente relevante es la consistencia de esa tendencia y su impacto directo en la vida económica y social de la nación.

Turismo, zonas francas, servicios, industria y construcción han recibido un impulso decisivo gracias a capitales foráneos que encontraron en el país condiciones propicias para desarrollarse.

Ese dinamismo ha contribuido, a su vez, a la estabilidad política, al crecimiento sostenido y a la proyección de la República Dominicana como una de las economías más resilientes del Caribe y Centroamérica.

No puede obviarse, por supuesto, el papel de la estabilidad política y económica como factores determinantes en la toma de decisiones de los inversionistas. Sin embargo, sería incompleto atribuir el éxito únicamente a esas variables.

En los últimos años —y, en rigor, desde hace varias décadas— los líderes que han ocupado la Presidencia de la República asumieron como tarea prioritaria la promoción activa del país en el exterior. La República Dominicana dejó de esperar pasivamente al inversionista y salió a buscarlo.

Puedo dar testimonio directo de ello. Durante más de dos décadas acompañé a jefes de Estado dominicanos en giras internacionales, y en cada agenda había un denominador común: encuentros con empresarios, conferencias, almuerzos de trabajo, cenas o reuniones bilaterales cuyo objetivo central era presentar las bondades del país como destino de inversión.

Se trataba de explicar, con datos y visión de futuro, por qué invertir en la República Dominicana era una decisión sensata y rentable.

Ese esfuerzo no siempre se dio en un contexto internacional tan abierto como el actual. Hubo tiempos en que el comercio mundial estaba plagado de trabas, y en que el país aún debía adaptar su marco institucional para ofrecer mayores garantías.

Aun así, desde el Estado y desde sectores privados comenzó a gestarse una estrategia de largo plazo para insertar a la República Dominicana en el radar de los grandes flujos de inversión.

Temprano

En ese recorrido histórico es justo reconocer iniciativas tempranas, incluso durante el llamado gobierno de los doce años del presidente Joaquín Balaguer. Más allá de las controversias políticas de la época, Balaguer tuvo la visión de impulsar políticas orientadas al desarrollo estructural del país.

Un ejemplo emblemático es el turismo. Cuando el azúcar era aún la columna vertebral de la economía, se sentaron las bases de una política turística que hoy permite que ese sector sea el principal generador de divisas, empleo y encadenamientos productivos.

La creación de una dirección general de turismo, luego convertida en secretaría de Estado, fue el punto de partida de un proceso cuyos frutos hoy son evidentes.

Desde entonces, distintos gobiernos han continuado —con estilos y énfasis distintos— esa labor de promoción nacional. Presidentes, ministros y embajadores han asumido el rol de promotores del país, entendiendo que la inversión extranjera no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar desarrollo, bienestar y oportunidades para la población.

La República Dominicana es grande en la región no solo por sus cifras macroeconómicas, sino porque ha sabido convertir la inversión extranjera en una política de Estado. Esa es, quizás, una de sus mayores fortalezas y un activo que conviene preservar y profundizar con visión, equilibrio y responsabilidad.

JPM