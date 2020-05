Intimidación

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

La acción de imponer o “inspirar” temor podríamos definirla como “intimidación”. Hay muchas variantes de intimidar o “sugestionar” a alguien, el chantaje, la amenaza, la coacción, etc. etc. etc.

En la República Dominicana, como en muchísimos otros países, la política es un arma frecuente de intimidación. La amenaza, el chantaje o la coacción es un “habito cultural” que nos hace cómplices de “participar” por acción u omisión.

El silencio es el mayor aliado de la intimidación. Sabemos que “allá”, en algún lugar de las alturas, hay un grupito de gente tomando decisiones que “supuestamente” serán para nuestro beneficio. Sin embargo, sabemos que el beneficio mayor será para ellos.

No es tan difícil tener “constancia” de ello, sólo nos bastaría con ver el nivel de vida con que viven nuestros ex presidentes. Una pregunta obligatoria que debemos formularnos: ¿el ser presidente los hace ricos? Muchos ciudadanos no se preguntan ¿cuál es la función de un presidente?

Cuando elegimos a una persona para administrar los recursos del Estado no le estamos otorgando el derecho a conformar un equipo de trabajo que se encargará de elaborar fórmulas de riquezas y que a la vez cercenará cualquier crítica o alarma de abuso en base a “la intimidación”.

Estamos acostumbrados – gracias a nuestra dejadez– a que nos callen, bien sea, con chantajes, o con el descrédito y para eso están las docenas de damiselas, periodistas bocinas, que, como un virus, se dispersan a contaminar las gargantas en busca del silencio que justificará el “valor” y precio por el servicio indecoroso ofrecido.

Me llama la atención, la “tradición” arraigada en el pueblo dominicano y que llama a esos instantes en que un nuevo grupo de “administradores” tomará las riendas del Estado. Esto asume que “tendremos nuevos ricos” y, en consecuencia, seremos “otros los beneficiados”.

Recuerdo el intento que tuvo el Sr. Guillermo Moreno de llevar a la justicia al ex presidente Leonel Fernández. Recopiló las pruebas y hasta las publicó en un libro. Nunca olvidaré de la enorme intimidación que utilizó el ex presidente enviando al juzgado a más de cien abogados para su defensa.

El dominicano lanza basura al piso y está consciente de que está mal. Quizás, inconscientemente, busca la bravata de otro que lo obligue a ponerla en el zafacón. De ahí miramos, sin sorpresa, como de la veda total y despreciable al tan sólo escuchar el apellido “Trujillo”, de repente tenemos al nieto, aplaudido y admirado por cientos de inocentes y confundidas víctimas de la intimidación.

¿Sabemos lo que queremos? Queremos estar “pegaos” pero a la vez criticamos al que lo está. La hipocresía vuela por todo el territorio nacional como el Covid-19 por el mundo. Tenemos un virus político insertado en nuestras venas que nos daña. Está latente y al acecho para contaminarnos a la primera oportunidad que se presente.

En unos meses, tendremos a una nueva jauría de depredadores, perdónenme, pero he perdido la fe, que se entretendrá por un buen tiempo en “desmantelar” toda la cadena de asalariados, botellas, bocinas, sanguijuelas y demás colaterales, para irlas llenando de otras con la misma sed que las idas.

Mientras sigamos viéndonos como “indios” y no negros, mientras pensemos que “los blanquitos” son decentes sólo por su “apariencia”, mientras no aprendamos a escuchar nuestro corazón y el de los otros. Mientras nos enganchemos a la política en busca de fortuna y no de servicio, mientras sigamos en toda esa mierda de fanfarria y adulaciones, seguiremos intimidados por nuestra propia ignorancia.

Un país se construye con la decencia, el amor, la compasión y todos aquellos atributos que contribuyen al bienestar de todos y no de los que equivocadamente confunden una posición gubernamental como un puesto de prepotencia imperial.

¡Los puestos del Estado son lugares de servicio en donde la intimidación no tiene ni el más mínimo asomo de sacar la cabeza y si la saca…hay que cortársela! ¡Salud! Minimo Caminero.

