Intereses oscuros buscan modificar la historia 

Hoy día existen grupos al parecer guiados por intereses oscuros que buscan modificar la historia y hay que estar claros de esas manipulaciones constantes de ataque a parte de nuestra cultura española, cuya hazaña del “Descubrimiento” sirvió para ilustrar a varios continentes sobre la existencia de otro. Luego del nacimiento de Jesús se podría decir que fue el acontecimiento más grandioso y trascendental.

Los que atacan a Colón no conocen a profundidad la historia. No hubo genocidio, porque no hubo deseo ni intensión de exterminar una raza. Pudo haber sido avaricioso o mercenario , pero no genocida. Existen falsas versiones, por ejemplo que fue recibido a flechazos en Samaná de nuestra isla, cuando se trató de Samaná una isla inhóspita de las Bahamas .

Después parte a lo que es Haití y penetra por “Quisqueya” hasta la Vega Real que es lo que registra el propio Colón.( Tampoco se refirió a este valle nuestro como “La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto”, sino a lo que hoy es Cuba).

Cuando encalla el Nao Santa María, de allí surge el primer fuerte militar del continente, “Fuerte Navidad”. Luego Colón se marcha dejando hombres en la isla, quienes fueron asaltados y masacrados por el primer rebelde-revolucionario de América, el Cacique Caonabo que a diferencia de otros indios pacíficos, este era guerrero, porque era de sangre del indio Caribe (científicos comprobaron que este tipo de indios eran canibales).

Colón contó con el apoyo de indígenas del Cacicazgo de Marién dirigido por Guacanaguarix, ya que el propio Bartolomé de las Casas “El Protector de los Indios” describe que estaban divididos y no solo en cacicazgos, sino que hablaban diferentes lenguas.

La isla llegó a estar dividida en dos liderazgos españoles que contaban con el apoyo de diferentes Cacicazgos de indios, el líder Bartolomé Colón contra Francisco Roldán. Mas tarde Cristóbal Colón llega para apaciguar esos conflictos como una especie de líder o pacificador.

En uno de esos conflictos ocurre por primera vez en el Nuevo Mundo lo que es la diplomacia, ya que Guarionex sirvió de enlace para pacificar negociaciones entre dos civilizaciones.

Mediante un pacto se podría decir que ocurre el primer acuerdo de paz de la historia continental donde Colón logra la unidad; luego procedió a entregar tierras, autoriza la mezcla de españoles con indígenas y al pago de los sueldos atrasados, así como otros beneficios.

Años después surgen nuevos conflictos y Nicolás de Ovando llega para apaciguar esos enfrentamientos entre líderes españoles que contaban con apoyo de las diferentes tribus de indios autóctonos. En 1502, Francisco Roldán fue capturado por Nicolás de Ovando y enviado como prisionero a España.

Se está confundiendo acciones de Nicolás de Ovando con muchas de Cristóbal Colón. Fue Ovando el que ahorcó a Anacaona .A pesar de las acciones de Caonabo (esposo de Anacaona), por eso no hubo represalias hacia ella,ya que mostraba en sus inicios admiración hacia los españoles.

Merece ser estudiado ese caso y es lamentable que parte de documentos de nuestra historia para esas fechas haya sido destruída y quemada por el pirata inglés Francis Drake. Hoy día existen muchos hechos confusos y distorsionados.

También en estas tierras se llevó a cabo la primera tregua de guerra y armisticio entre el Cacique Cotubanamé y Nicolás de Ovando, conflicto ocurrido por la muerte de ocho españoles por parte de indígenas.

No me adentraría a profundizar sobre la personalidad de Ovando, pero es Bartolomé de las Casas quien en sus escritos describe el maltrato a los indios:“… digno de gobernar mucha gente, pero no indios, porque con su gobernación inestimables daños, como abajo parecerá, les hizo».

Ante el desconocimiento de muchos se están mezclando una historia con otra.

Cristóbal Colón muere sin saber lo que descubrió. Las enfermedades mortales de indígenas surgieron 26 años después del descubrimiento. La esclavitud de indios es algo nebuloso. Ya que tal práctica estaba terminantemente prohibida. La verdadera esclavitud fue hacia los negros africanos.

Finalmente, debemos recordar que para la época el trabajo forzado de africanos era permitido en el mundo, así como la esclavitud y de una manera que también lo hacían otras potencias y la que más crueldad registran en maltratos a indios y africanos, lo fueron las anglo-francesa, todavía hasta el siglo XX.