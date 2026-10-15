Intelligence Research presentará su primera encuesta nacional

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SANTO DOMINGO. La firma encuestadora Intelligence Research, perteneciente al Grupo de Medios Hilando Fino, se prepara para presentar su primera encuesta nacional, enfocada en medir la opinión pública y las principales tendencias sociales y políticas de la República Dominicana.

La empresa informó que su propuesta estará sustentada en métodos modernos de investigación, con énfasis en la rigurosidad, la objetividad y la confiabilidad de los resultados.

Esta primera entrega marcará el inicio de sus operaciones en el mercado nacional, con estudios dirigidos a ofrecer información sobre las percepciones y opiniones de la ciudadanía.

Con su lanzamiento, el Grupo de Medios Hilando Fino amplía su oferta de servicios y apuesta por una plataforma especializada en la recopilación y el análisis de datos de interés nacional.

Intelligence Research busca convertir los resultados de sus investigaciones en información útil para comprender las tendencias del país y contribuir a la toma de decisiones.

La firma anunciará próximamente los detalles de su primera publicación.

dh/am