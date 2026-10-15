Intelligence Research presentará su primera encuesta nacional

SANTO DOMINGO. La firma encuestadora Intelligence Research, perteneciente al Grupo de Medios Hilando Fino, se prepara para presentar su primera encuesta nacional, enfocada en medir la opinión pública y las principales tendencias sociales y políticas de la República Dominicana.
La empresa informó que su propuesta estará sustentada en métodos modernos de investigación, con énfasis en la rigurosidad, la objetividad y la confiabilidad de los resultados.
Esta primera entrega marcará el inicio de sus operaciones en el mercado nacional, con estudios dirigidos a ofrecer información sobre las percepciones y opiniones de la ciudadanía.
Con su lanzamiento, el Grupo de Medios Hilando Fino amplía su oferta de servicios y apuesta por una plataforma especializada en la recopilación y el análisis de datos de interés nacional.
Intelligence Research busca convertir los resultados de sus investigaciones en información útil para comprender las tendencias del país y contribuir a la toma de decisiones.
La firma anunciará próximamente los detalles de su primera publicación.
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