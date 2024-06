Inteligencia artificial: desempleo y baja natalidad

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

“El trabajo se está reemplazando por máquinas, robots o algoritmos, que hacen algo más eficientemente y no crean nada nuevo, simplemente reemplazan la unidad básica de trabajo». (Nadia Nasanovsky).

Las máquinas desempeñan un papel fundamental para garantizar la rapidez de una serie de actividades comerciales.

La comunicación vía aérea o inalámbrica (Wifi) por Internet (interconnected network), permite la interconexión de computadoras a nivel mundial para hacer común informaciones con acceso al público en tiempo real, facilitando el acceso a informaciones, con contenido de diferentes temas y formatos variados. La comunicación Wifi, permite controlar a distancia equipos y maquinarias, controlando su producción, además, dirigiéndose hacia cualquier coordenada vía satélites, previamente programadas; como: Misiles, dron, cohetes y otros como arma militar.

Siempre se dijo que “la máquina es la sustitución del hombre”. El avance de la ciencia con las tecnologías, tienen ventajas de ahorrar tiempo, eliminar sesgos, además de la automatización de tareas repetitivas, para mayor capacidad de rendimiento que un ser humano; como son los casos de la automotriz, banca, tiendas, supermercados, agricultura y otros. De ahí que, por la costosa implantación de las nuevas tecnologías y la falta de creatividad, algunas empresas, terminarán quebrando y eliminando puestos de trabajo humanos.

Esta realidad, es lo que está provocando deserción de estudiantes, además, las parejas jóvenes, no quieren matrimonio para no procrear hijos, debido a la responsabilidad y el costo que conlleva su crianza; sin tener la garantía de un empleo estable que, se sientan seguros de no correr el riesgo de ser despedido por la modernización, al sustituirlos por máquinas que hacen sus trabajos. ¡¡¡Es hacia allí que van los empresarios!!!

La tecnología, es el motor del progreso para la humanidad, pero, por esos avances, el ser humano será obsoleto por baja producción, que sería aumentada por la robótica, ya que los avances en la tecnología elevan las condiciones, eficiencia y la calidad del trabajo desempeñado por el humano. Los trabajos del futuro, no son para humanos, sino para las máquinas con inteligencia artificial. Los robots son más eficientes y cometen menos errores que los humanos.

El trabajo no solo proporciona un sustento económico, sino que es un indicador del bienestar psicológico y social de las personas; al estar quedar sin empleo, puede llevarla a la pérdida de identidad y autoestima, así como a la desconexión social y el aislamiento, debido a la incertidumbre económica para sustentarse.

En Japón, el índice de natalidad cayó a un mínimo histórico; disminuyó el número de bodas y de nacimiento a un 6% el año pasado, por la inestabilidad económica, las dificultades para lograr un equilibrio entre el trabajo y la crianza de los hijos y otros factores complejos son las principales razones por las que, a los jóvenes les cuesta decidir casarse o tener hijos. El gobierno nipón quiere bajar el costo de la canasta familiar para incentivar las bodas y la natalidad.

En China, la segunda economía del mundo, por la automatización de sus industrias y fábricas, la fuerza laboral se está reduciendo, al ser sustituidos los humanos por las máquinas, además del aumento en el costo del cuidado de los niños, los productos básicos de primera necesidad y los bajos salarios que devengan los trabajadores; de ahí que, China quiere aplicar el método de Japón para reducir los costos de criar hijos. La tasa de paro juvenil alcanzó su punto máximo en julio pasado, al 20% más de los que estaban desempleados.

“El proceso creativo no se trata de crear una cosa, sino que de crear un alguien”. De seguir ese ritmo de instalaciones de robot con la inteligencia artificial para sustituir al humano, el crecimiento de los envejecientes y el miedo perpetuo al progreso de la ciencia y concretamente a la máquina, seguirá aumentando el desempleo y baja natalidad.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.