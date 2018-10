INTEC celebra 46 años inspirando vidas

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebra 46 años de su fundación. La comunidad de profesores, estudiantes y colaboradores de la llamada Colmena conmemoró por los logros alcanzados y renovó el compromiso de entrega para con la academia y el país de seguir trabajando por una mejor República Dominicana.

Por primera vez en un acto de aniversario una estudiante tuvo la oportunidad de dirigirse a los colaboradores y autoridades de la universidad. Maité Duquela, presidenta del Comité de Estudiantes de Economía, agradeció a todos los que hacen posible la existencia del INTEC y a la institución por abrir las puertas a miles de estudiantes.

“INTEC es más que ir a clases, más que tomar un examen… para mí INTEC es mi segundo hogar. Aquí yo he desarrollado iniciativas en temas que me apasionan y me han dado la oportunidad de representar a mis compañeros de manera académica y administrativa”, destacó la joven.

En nombre de la comunidad docente habló la profesora del Área de Ingenierías, Margarita Rodríguez, quien aseguró que el INTEC es una suma de lo mejor de mucha gente, “es la mayor riqueza que tiene y lo que lo hace único y especial”.

En representación de los colaboradores las palabras recayeron en Elsida José Torres, coordinadora de Logística del Departamento de Educación Permanente. “Ser inteciano es un compromiso que se asume desde el primer día que tú llegas a la institución y se reafirma cada día con el mismo entusiasmo”.

El rector del INTEC, Rolando M. Guzmán, tuvo las palabras de cierre del acto, en las que destacó los que a su juicio son los principales atributos de un inteciano. Primero el compromiso con el futuro de la República Dominicana, segundo el “fortísimo” compromiso con la excelencia, tercero la capacidad de asumir retos, cuarto apetito permanente por el cambio y la innovación, y quinto el sentido de la historia.

“Tenemos la certeza de que somos parte de algo grande, de que INTEC es algo grande, de que somos parte de un proyecto institucional y educativo con una gran vocación de trascendencia y herederos de un esfuerzo de muchísima gente talentosa que, a lo largo de 46 años, constituyó una institución como no existe otra en nuestro país y eso lleva apareado el claro entendimiento de que tenemos una responsabilidad moral de mejorar nuestra institución cada día para dejarla mejorada para las futuras generaciones”, expresó el rector, visiblemente feliz.

Concluyó sus palabras con la afirmación de que trabajar hoy por el INTEC es trabajar por el futuro de nuestros hijos, y por el futuro de los hijos de nuestros hijos, y llamó a los presentes a tener esa premisa en la mente de forma constante.

