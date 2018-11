INTEC anuncia celebración de su primera Semana de la Ciencia

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) celebrará su primera Semana de la Ciencia con el despliegue de un amplio programa de presentación de investigaciones científicas, conferencias y exposiciones, que tendrán lugar del 14 al 16 de noviembre en el auditorio Osvaldo García de la Concha (GC), de su campus académico.

Entre las actividades se destaca la presentación de un total de 19 investigaciones; ocho corresponden al Área de Ciencias Básicas y Ambientales, siete al Área de Ingenierías, tres al Área de Economía y Negocios, y una al Área de Ciencias Sociales y Humanidades. La inauguración será el miércoles 14, a las 8:00 de la mañana.

Jornada diversa

El programa de la Semana de la Ciencia del INTEC incluye las conferencias: “Urban Informatics: Opportunities for Research and Education.”, a cargo de Masoud Ghandeharic del Centro de Ciencia Urbana y Progreso de la Universidad de Nueva York (NYU CUSP) el miércoles 15, a las 4:00 de la tarde, y “Strategies for Equitable Economic Development in Cities” por la Directora Ejecutiva del Centro Daniel Rose de Liderazgo Público (National League of Cities – NLC), Jessica Zimbabwe, el jueves 15 a las 4:30 de la tarde.

Adicionalmente, el viernes 16 se realizará el seminario “Ciudades inteligentes e innovación: retos desde la sostenibilidad y el desarrollo territorial”, organizado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial para Ciudades Dominicanas, una iniciativa del INTEC, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inver­siones (FOMIN).

La primera Semana de la Ciencia del INTEC contará también con la participación del Proyecto Nexus 1492 de la Universidad de Leiden de los Países Bajos, del City College de la Ciudad de Nueva York (CCNY) y el MetroLab Network de Washington, D.C. Además, el evento es patrocinado por la Fundación Propagas.

Los interesados en consultar las actividades del programa de la Semana de la Ciencia, puede acceder a la página: https://vriv.intec.edu.do/

of-am