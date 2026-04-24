Inmunización en las Américas: La jugada que nos protege

SANTO DOMINGO.- En el marco de la 24ª Semana de Vacunación de las Américas (SVA), especialistas en salud hacen un llamado urgente a la población dominicana para completar los esquemas de inmunización y cerrar las brechas de cobertura.

Esta alerta surge ante el alarmante incremento de casos de tos ferina y sarampión en Latinoamérica, una situación que se vuelve crítica ante la proximidad de eventos globales masivos en la región en 2026, los cuales aumentan el riesgo de importación de enfermedades a través de viajeros internacionales, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con estimaciones de la OMS y UNICEF de 2024, en las Américas, la cifra de niños “cero dosis”, es decir, que no recibieron la vacuna fundamental DPT (Difteria, Tos ferina y Tétanos) fue de 1,465,000 4. En un año en donde hemos visto el resurgimiento de enfermedades como sarampión o tos ferina y en vísperas de tener estadios llenos de aficionados de todo el mundo, la mejor jugada es elevar las coberturas de vacunación y evitar que las enfermedades sean los invitados no deseados del Mundial.” señaló la Dra. Leticia Belmont, presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría.

Si la defensa baja, surgen los rebrotes

En febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas y exhortó a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida luego de que en la región se notificaran 14,891 casos, incluyendo 29 defunciones, en 13 países.[1]

Ante la alerta de la OPS sobre el repunte de casos en países como México, Estados Unidos y Canadá, la República Dominicana ha logrado contener la entrada del virus, y se mantiene como país libre de la enfermedad,. Sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica constante debido al aumento de casos en otros países de la región de las Américas.

Otra enfermedad que en los últimos años ha resurgido es la Tosferina, coqueluche o Pertussis. A finales de 2025, la OPS publicó una actualización[2] a la Alerta Epidemiológica emitida en mayo del mismo año, que marca un énfasis en el incremento de casos en las Américas entre 2023 (11,202) y 2024 (66,184). Siendo [MC1] [MC2] [LA3] Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú los identificados.

Entre 2024 y 2025, en la República Dominicana se ha reportado un aumento de casos de Tosferina con al menos dos fallecimientos confirmados a mediados de 2024 y un repunte de casos que supera las cifras prepandemia. Las muertes se concentran mayormente en lactantes menores de un año.

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