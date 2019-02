INM RD y CUNY DSI aúnan esfuerzos para estudiar migración dominicana

Dr. Vincent Boudreau, presidente de The City College de Nueva York; la Dra. Ramona Hernández, directora del Dominican Studies Institute (DSI) de la City University of New York (CUNY) y la Dra. Florinda Rojas, directora ejecutiva del INM RD.

NUEVA YORK.- El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD) y el Dominican Studies Institute of the City University of New York (CUNY DSI) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para promover la cooperación y el desarrollo de estudios sobre el tema migratorio, especialmente sobre dominicanos y dominicanas en Estados Unidos.

Tiene como objetivo generar nuevos conocimientos a través de la formación de investigadores, agentes gubernamentales, actores sociales y profesionales en temas migratorios, acercándolos a las problemáticas abordadas desde las ciencias, y a las evidencias y aportes generados a partir de la investigación aplicada. Además, busca ampliar la cooperación y el diálogo académico Sur-Sur y Norte-Sur, aportar propuesta para soluciones o mejoras a los grandes desafíos sociales, educativos y culturales en materia migratoria, y generar condiciones de acceso abierto a la producción académica y científica.

“Este acuerdo surge por la necesidad de aunar esfuerzos para fortalecer e impulsar el desarrollo del talento humano y la producción de sapiencias en diversas áreas estratégicas de la política migratoria, así como realizar aportes a la investigación académica para promover la creación de políticas incluyentes y sustentables en términos económicos y sociales, y en ese sentido, CUNY DSI y el INM RD tendrán un intercambio académico tanto de investigadores como con docentes”, dijo Rojas.

CUNY DSI es un organismo universitario dedicado a la producción y difusión de conocimiento académico sobre la sociedad, historia y cultura del pueblo dominicano residente dentro y fuera de la República Dominicana, y en especial la población de origen dominicano residente en los Estados Unidos.

“Este convenio está vinculado a la ampliación de las investigaciones concernientes a la diáspora dominicana en los Estados Unidos, debido al interés del Estado dominicano en atender a su población radicada en ese país. Esta estrategia realizada conjunto al CUNY y través de su Instituto de Estudios Dominicanos, contribuirán a la recomendación de políticas públicas destinadas a apoyar a ese colectivo”, concluyó.

Durante su visita a Nueva York, sostuvo reuniones con José Tejada, director del Dominico-American Society of Queens y Rosita M. Romero, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de Mujeres Dominicanas (DWDC), organizaciones a quienes les presentó el quehacer del INM RD y dialogó sobre la diáspora dominicana en ese Estado, con el objetivo de trazar futuras acciones científico-académicas a beneficio de la comunidad.

of-am