OPINION: Ingratitud del Gobierno y oposición de la RD ante Venezuela

La posición del gobierno dominicano, igual que la de la oposición tradicional de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, es irresponsable y un salto al vacío toda vez que este joven no fue electo, no controla nada, no hay un solo artículo de la constitución que legalice este nombramiento y solo puede validarse en la práctica mediante las vías espurias del golpismo, de una sublevación o de una invasión.

Maduro no va a renunciar, ni se va a doblegar ni va a llamar a elecciones presidenciales ¿Va el gobierno del PLD y el pro yanqui del PRM a apoyar una de estas opciones armada contra Venezuela? Sería como apoyar el golpe de estado de la oligarquía contra Juan Bosch y apoyar la invasión del 65 de los marines USA a nuestro país.

Cabe preguntarnos ¿Qué busca el PRM y el PLD como hijos de Bosch, arrastrándose a EU en no reconocer al presidente legítimo de Venezuela Nicolas Maduro como se hizo con Bosch en 1963 para derrocarlo? Con esa actitud se están poniendo al lado del imperio y claudicando a los principios de libertad y soberanía por las cuales lucho el profesor y Peña Gomez. Por eso se dice que no hay oposición y que estos partidos tradicionales son iguales.

¿Sabrán estas cúpulas neoliberales que están poniendo el caos y la barbarie por el encima de la razón y el dialogo en Venezuela? Y que si hay un conflicto bélico allí todos nos perjudicamos? Si hay un gobierno amigo que nos ha ayudado ese fue el de Chávez y hoy el de Maduro. EU no es amigo de RD, es nuestro socio comercial que nos regala migajas, nos explota y se roba nuestras riquezas.

Estos grupos son los que se pasan la vida siguiendo el legado de Santana en RD o de Páez en Venezuela y ponen flores a la tumba de Duarte o de Bolívar. Hay que ser muy ingrato para apoyar a quienes tratan de ahogar a Venezuela quien con los beneficios de petrocaribe, de la compra del 49% de la refinería, de los programas de asfaltados de calles y de construcción de viviendas nos salvó en su momento de caer en una crisis económica.

La proclamación de Guaidó como presidente encargado es un invento de EU que no tiene sustento legal porque en Venezuela no hay vacío de poder ni falta absoluta como establece el 233 constitucional. Hubo unas elecciones apegada a la ley y el imperio asumiendo el rol opositor las impugno. Y como no tienen una ruta legal, se inventaron esta farsa y la adornaron con el gobierno de transición y los pedidos de elecciones presidenciales.

Hay que preguntarle al Cartel de Lima, y a Europa quienes junto a EU no reconocen a maduro. ¿Porque no sacan sus embajadores de Venezuela ni expulsan a los embajadores venezolanos de sus países. ¿Con cuales documentos trabajan esas embajadas? Con los documentos que emite Guaido, o con los documentos que emite el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Quién le entrega el presupuesto a las 5 gobernaciones donde gano la oposición y a los alcaldes opositores? ¿Quién cobra los impuestos en Venezuela? ¿Quién vende y cobra la venta de petróleo? ¿Quién paga a los embajadores y cónsules? Es Guaidó o es el hijo de Chávez.

No sigan mintiendo. Guaido es un instrumento politico para crear el caos en Venezuela y robarse el petróleo. La oposición no tiene la fuerza social ni militar para producir un cambio electoral ni violento y el tiempo favorece a maduro quien ya llamo a elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional AN y pondrá en aprieto a la oposición pues es correcto derrotar la violencia con más elecciones y democracia.

Lo digo y lo repito, EU no va a invadir a Venezuela con su ejército. Lo que busca EU y el cartel de lima es ahogar económicamente a Venezuela para en nombre de las elecciones, de la libertad y de la crisis humanitaria provocar una división de las fuerzas armadas y una guerra civil. Ese es el libreto después de sus fracasos en la guerra contra IRAK, y Afganistán.

Pero quienes siguen la política nacionalista y racista de Trump saben que se ha propuesto sacar a los militares de la guerra. Lo ordeno en siria, lo negocia en Afganistán y en Irak solo queda una base militar. Y sobre todo ha dicho que EU debe dejar de ser los policías del mundo. Además, cuando la guerra sea inminente el protocolo es proteger a los civiles vulnerables de los países que llaman la guerra porque se convierten en enemigos y sus vidas corren peligros.

Cuantas veces la RD ha votado contra el bloqueo de cuba en los organismos internacionales. Es indignante que a Venezuela le impongan un bloqueo y la pongan a pasar hambre para luego llevarle ayuda humanitaria los mismos que le han creado las dificultades. La ayuda humanitaria es un instrumento de guerra del imperio.

Es correcta la posición de maduro de pedir el cese del bloqueo y de la persecución económica porque Venezuela no está mendigando ni pidiendo. Incluso, el pueblo opositor la rechaza cuando grita “no queremos bonos, no queremos na, lo que queremos es que se vaya Nicolas”. Pero siguen su agenda de mentiras y de guerra psicológica para pescar en río revuelto.

Tanto el gobierno como la oposición dominicana cedieron ante la presión y el chantaje de los gringos que amenazo con terminar el DR Cafta o imponer un bloqueo económico si RD no apoyaba a Guaido. Apoyar un golpe de estado en Venezuela es violar el derecho internacional de la no injerencia. Como dijo Benito Juárez, de México: Entre los ciudadanos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz

EU después de crear la guerra y fracasar pide el dialogo, dice que gano y piensa que nos engaña. Pidió dialogo en siria. Pidió dialogo en Corea del Norte. Pidió dialogo en Yemen. Y pidió dialogo en Irán. Si todas las guerras o conflictos terminan en acuerdos y diálogos porque no dialogar ahora. ¿Porque esperar un baño de sangre para dialogar?

Fue un error del gobierno y la oposicion no apoyar el dialogo en venezuela y en cambio apoyar el golpe de estado, la sublevación o la invasión y apoyar la aplicación de más sanciones contra Venezuela. La historia los absorvera o los condenara.