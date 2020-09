INGLATERRA: Locutor dominicano Raymond Jáquez gana premio

Raymond Jáquez

SANTO DOMINGO.- Sin duda alguna, los locutores dominicanos continúan marcando su territorio en playas extranjeras, ¡y de qué manera!

En esta ocasión, el locutor y productor Raymond Jáquez, quien aún no sale del asombro, pasa a la historia al convertirse en el primer profesional masculino del micrófono dominicano en obtener un premio The One Voice Awards, en la categoría de “Mejor Interpretación Internacional de Locución”.

El experimentado profesional de voces comerciales en República Dominicana y otros territorios, recibió la noticia el pasado 19 de septiembre de manera virtual, ya que la ceremonia ofrecida por The One Voice Awards se llevó a cabo bajo esa modalidad por la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

“Oh, wow, muchas gracias One Voice y especialmente a mi querida amiga y colega Angely Báez, quién me habló de este prestigioso premio y gracias a todos los amigos artistas de la voz que ponen su corazón en esta carrera”, expresó Jáquez en su discurso de aceptación.

Para Jáquez, quien también es actor, convertirse en el primer dominicano en ganarse la estatuilla “Best International Voiceover Performance – Male”, es una bocanada de aire fresco que lo “inspira”.

The One Voice Awards es una de las premiaciones más reñidas, puesto que de las 32 categorías que posee, solo 2 están abiertas a talentos internacionales y el resto se limita de manera exclusiva a locutores residentes en Reino Unido. Este año aplicaron más de 3,000 talentos.

En el renglón que el dominicano estuvo nominado junto a otros destacados profesionales de distintos países del mundo, se evaluaron diferentes habilidades demostradas por los locutores, donde la campaña en inglés “Cuervo Paloma”, para la marca internacional de tequila José Cuervo en Grecia y por la que ganó Jáquez, satisfizo las expectativas del jurado de principio a fin.

Raymond Jáquez actualmente es la voz detrás de comerciales de prestigiosas marcas en el país. Es la voz oficial del canal de televisión Antena 7 y Antena 21. Además, es la voz del Festival de Cine Global Dominicano desde hace más de una década.

usuario del locutor en Instagram, @rjlocutor