INFOTEP y Tabacalera de España ceden cascos protectores

LA ROMANA, República Dominicana. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Fundación Tabacalera de España entregaron 2 mil 100 cascos protectores a motociclistas de los parques industriales de zonas francas de La Romana.

La iniciativa busca preservar vidas y evitar lesiones por accidentes de tránsito con cascos certificados por las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, y diseñados para el clima de países tropicales.

Así lo destacó Rayza Pichardo, directora de Competitividad Empresarial, en representación del director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía.

Agregó que un reciente conteo estadístico publicado precisó que las causas de muerte por accidentes relacionados con motocicletas en República Dominicana alcanzaron un 66.2 %.

JORNADAS FORMATIVAS

Adelantó que el INFOTEP desarrollará 60 jornadas formativas con el objetivo de orientar a los motoristas en el uso correcto del casco protector, fomentando el respeto a las normas de tránsito y la protección al ciudadano.

COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES

En tanto, los representantes de la Fundación Tabacalera expresaron su compromiso con las comunidades de la provincia La Romana en pro de la seguridad vial y el bienestar social de los colaboradores de los parques industriales de zonas francas y el INFOTEP.

Los cascos fueron entregados al personal de las empresas Medline/Microtek, Das Medical, Imperial, Costa Farms, Tabacalera de García, Operadora Zonas Francas, Aduanas y Seguridad I y II, Finamer, Synergies, entre otras.

agl/of-am