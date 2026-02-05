INFOTEP certifica más de 300 trabajadores sector zona en SDE

SANTO DOMINGO ESTE. -Más de 300 colaboradores de la empresa de zona franca Hanes Supply Chain Holdings, entidad asociada a la Multinacional canadiense Gildan Corporation, fortalecieron sus competencias técnicas y profesionales tras culminar exitosamente un proceso de formación desarrollado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), como parte del Programa INFOTEP–Zonas Francas.

La certificación impacta directamente las operaciones de la empresa en Zona Franca Las Américas y Zona Franca San Isidro, en el ámbito territorial de la Dirección Regional Oriental del INFOTEP.

El acto de entrega de certificados estuvo encabezado por el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, y el director de Operaciones de Hanes Supply Chain Holdings, Aldrin Hernández, junto a ejecutivos de ambas instituciones.

En ese contexto, el director general del INFOTEP destacó que la formación técnico profesional es clave para fortalecer la competitividad del sector zonas francas, al contribuir a la modernización de los procesos productivos y a la preparación del talento humano conforme a las necesidades del mercado laboral.

“La formación técnico profesional es clave para sostener la competitividad del sector zonas francas y acompañar su proceso de modernización, respondiendo de manera directa a las demandas del aparato productivo”, afirmó.

De su lado, Aldrin Hernández señaló que desde las operaciones de Hanes Supply Chain Holdings se fomenta una cultura de aprendizaje continuo, al entender que la inversión en el talento humano fortalece a la empresa y aporta al desarrollo del sector zonas francas y del país, valorando el acompañamiento del INFOTEP en este proceso.

Resaltó el impacto de la formación como una herramienta clave para fortalecer el desempeño individual y la competitividad de las operaciones del sector de zonas francas.

Reconocimiento al esfuerzo formativo

En ese marco, los egresados recibieron un reconocimiento especial por su esfuerzo, disciplina y compromiso con su desarrollo profesional, destacándose como equipos de trabajo que han fortalecido sus capacidades y contribuido a mayores niveles de eficiencia y calidad, con el acompañamiento del INFOTEP.

En la entrega de certificados también estuvieron presentes la directora de Competitividad Empresarial, Rayza Pichardo; la directora regional Oriental, Iris Hurtado; y el encargado de la División de Programas Especiales, Abel Rodríguez.

Por parte de Hanes Supply Chain Holdings asistieron Clarilis Rodríguez, especialista senior en Aprendizaje y Desarrollo, así como Lucy De La Rosa y Marisol Guerrero, gerentes de Gestión Humana en Zona Franca Las Américas y Zona Franca San Isidro.

of-am