Informe turístico: ATOM celebra la premiación “Top Producer 2019”

Karla Alonso, gerente general de ATOM.

JOSE PIMENTEL MUÑOZ

SANTO DOMINGO.- ATOM, empresa especializada en viajes y servicios turísticos desde hace 23 años, celebró en esta capital la actividad de premiación a las agencias colaboradoras que registraron mayor producción durante el 2019.

En el encuentro, realizado en el Hotel Radisson, se premió a las agencias Viajes y Eventos del Caribe, BFJ Tours, Mery Tours, Liannas Travel, Level Event, Some Where Travel, Playa Tour, La RIA Tours, NR Travel Club y Cristegno Viajes.

Se realizó el sorteo “Atom Te monta” rifándose un vehículo por cuarto año consecutivo entre las agencias de mayor producción de sus patrocinadores, como son Bluebay Villas Doradas, Bellevue Dominican Bay, AM Resorts, Xeliter y Coral Hospitallity, Princess Hotels, Be Live Hotels, Palladium Hotel Group, Cadena Bahía Príncipe, Iberostar Hotels, Ocean Hotels y Mapa Plus.

“Durante este 2019 hemos sobrepasado nuestras metas y esto lo hemos logrado con esfuerzo, abrazando siempre nuestros compromisos y valores, demostrando que el éxito no se logra de la noche a la mañana, que es producto del trabajo arduo y de dar pasos cortos y firmes”, destacó Karla Alonso, Gerente General de ATOM.

“El año 2019 fue transformador. Hemos dirigido nuestros esfuerzos en afianzar nuestro compromiso social y medioambiental, mejorar nuestra plataforma de reservas, actualización inmediata de tarifas, chat de asesoría en línea, ampliar nuestra oferta de productos y garantizar la satisfacción de nuestros clientes hasta el último eslabón de la cadena que son los clientes de ustedes. En el 2020 nuestros planes de crecimiento continúan y les aseguramos que seguiremos marcando el camino y reforzando nuestro compromiso de ser una marca en la que siempre puedan confiar”, precisó Alonso.

Grupo ATOM, que fue Mayorista del año 2016 en los Premios ADOTUR, tiene un portafolio de productos que incluyen circuitos y tours internacionales, hotelería local, boletos aéreos, boletos de trenes en Europa y Estados Unidos, traslados y excursiones, seguros de viajes y cruceros.

La marca ATOM nació en 1996 con la paternidad de un grupo de mayoristas latinoamericanos interesados en promocionar circuitos europeos. Sus instalaciones en Santo Domingo se encuentran desde hace 23 años en la calle Leopoldo Navarro número 4, en Gazcue.

Aeromexico retoma vuelo a Barcelona

El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, anunció que retomará su ruta Barcelona, una vez que Emirates renunció a la línea argumentando que las autoridades de México permitieron los vuelos pero con tres frecuencias semanales frente a su interés de operar servicio diario que garantizaría la rentabilidad de la conexión (Aeroméxico pierde la batalla con Emirates y suspende su vuelo directo a Barcelona).

Aeroméxico no sabe aún cuando operará la línea y llega a explicar que su cambio de idea no tiene nada que ver con la decisión de Emiratos. “Es su decisión”, dijo Conesa a una publicación especializada americana, en Boston. “Nosotros –añadió– tenemos planeado mejorar nuestra cobertura de Europa y Barcelona está entre las ciudades que teníamos previsto atender”.

Inicialmente, Aeroméxico había anunciado que volaría a la Ciudad Condal desde el primero de noviembre próximo. En mayo se supo que Emirates quería también atender esa línea, con lo que Aeroméxico suspendió su plan, aduciendo que Emirates entraba en ese servicio y que no podía competir con los precios de Emirates porque tienen una subvención muy fuerte de su gobierno.

Emirates tiene dos vuelos diarios entre Barcelona y Dubai, que no se verán afectados por su decisión respecto de ese tercer vuelo que continuaría a México. El aterrizaje del gigante aéreo habría sido un hito para México al haberse convertido en la primera gran aerolínea del Golfo Pérsico en operar en tierras mexicanas. (Reportur.com)

josepimentelmunoz@hotmail.com