Informalidad laboral marca el mercado de trabajo en la RD

Santo Domingo, 2 nov (Prensa Latina) La elevada informalidad laboral continúa siendo hoy uno de los principales desafíos del mercado de trabajo de República Dominicana, donde los registros reflejan un aumento de apenas 32 mil 132 cotizantes entre enero y agosto de 2026.

De acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el número de trabajadores inscritos pasó de dos millones 537 mil 726 en diciembre de 2025 a dos millones 569 mil 858 al cierre de agosto, un incremento de aproximadamente el 1,3 por ciento en ocho meses.

La cifra contrasta con los datos del Banco Central, que sitúan la tasa de informalidad en el 53,8 por ciento durante el segundo trimestre de este año.

De los 5,27 millones de personas ocupadas en el país, unos 2,84 millones laboran en actividades no formalizadas, lo que implica que no disponen de protección social, situación que limita el acceso a prestaciones laborales y la estabilidad de sus ingresos.

Las estadísticas de la TSS muestran que el sector privado concentraba el 69,9 por ciento de los cotizantes al cierre de agosto, frente al 30,1 por ciento correspondiente al sector público.

En el ámbito privado, el número de afiliados aumentó en 27 mil 458 durante los primeros ocho meses del año, al pasar de un millón 769 mil 191 a un millón 796 mil 649. En el Estado, el incremento fue de cuatro mil 674 cotizantes, desde 768 mil 535 hasta 773 mil 209.

El reto para la economía dominicana no se limita, por tanto, a generar puestos de trabajo, sino también a ampliar las oportunidades de empleo formal y la cobertura de la seguridad social para una población activa laboralmente que, en su gran mayoría, todavía se desempeña en condiciones de informalidad.

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