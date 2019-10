Infectólogos creen posible ganar batalla contra el dengue

Los doctores Carmen Sarah Mota, Carlos Rodríguez, Clemente Terrero, Claribel Silfa y Gonzalo Guemez.

SANTO DOMINGO.- El dengue es una de las enfermedades que más preocupa a las autoridades del sector salud, y es que cada vez se hace más difícil ganarle la batalla, a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para disminuir los casos.

Aunque las cifras de fallecidos por la causa sigue en aumento -hasta el momento 30 decesos y más de 11,332 afectados- para algunos infectólogos las muertes por la enfermedad equivalen a un 1%.

El doctor Carlos Rodríguez considera que las cifras de mortalidad atribuidas al dengue se deben a patologías que se relacionan con la enfermedad y a diagnósticos que pasaron y no se realizaron.

“Lo que más asombra es todo lo que está en torno al dengue: malos diagnósticos, problemas de base, el paciente no llega como en los libros, por capitulos, aparte solo dengue. Llega en combo, esto acarrea el aumento de las muertes”, expresó Rodríguez.

Para la doctora Claribel Silfa no basta con solo capacitar al personal sanitario, es necesario llegar a las comunidades y decirles como mata el dengue, no solo enseñarles a untar cloro y botar los desechos; y no esperar cuando lleguen a la emergencia.

“Si queremos ganar la batalla tenemos que saber que el dengue tiene un manejo enzimático, tenemos que estar encima del paciente día por día, hora por hora, para evitar el choque, que entre en taquicardia, se ponga frio y llegue a hipotensarse”, sostuvo Silfa.

Ambos infectólogos emitieron estas opiniones durante la mesa redonda “El dengue en la República Dominicana, una batalla posible de ganar”, realizada en la VI Jornada Científica del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, dedicada a la Infectologia.

También participaron los doctores Carmen Sarah Mota y Clemente Terrero, subdirector del Hospital Infantil Robert Read Cabral.

JPM