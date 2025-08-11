Inestabilidad de la globalización por alzas arancelarias de Trump

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La política arancelaria implementada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato ha intensificado las tensiones comerciales y acentuado la inestabilidad del sistema económico internacional. Entre 2025 y 2029, la estrategia de elevar drásticamente los aranceles ha reconfigurado el comercio global, afectando cadenas de suministro, encareciendo bienes esenciales y alterando las relaciones económicas multilaterales. En un contexto de acelerada globalización tecnológica, auge de la inteligencia artificial y creciente interdependencia de mercados, estas medidas han obligado a países y empresas a replantear sus estrategias de cooperación, inversión y competitividad.

El resurgimiento de la globalización, combinado con el avance del neoliberalismo y la expansión de nuevas tecnologías, enfrenta el desafío de adaptarse a un mundo donde la productividad, el comercio y la inteligencia artificial dictan las reglas del crecimiento. Para aprovechar este entorno, las naciones deben optimizar recursos, invertir en sectores estratégicos y establecer acuerdos arancelarios razonables que permitan la integración económica sin comprometer la soberanía productiva.

Esto implica fortalecer la formación de la fuerza laboral, aprovechar estratégicamente minerales críticos y destinar capital a nichos de alto retorno.

En su obra El nuevo orden mundial, Ray Dalio analiza cómo factores como guerras, devaluaciones, altos niveles de deuda, caídas en la productividad y déficits fiscales marcan los ciclos de auge y declive de las grandes potencias. Según Dalio, “los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes… pero se parecerán mucho a otras etapas de la historia”, basándose en patrones repetidos durante los últimos 500 años.

En este contexto, los aranceles de Trump no son simples instrumentos fiscales: constituyen una palanca de poder que puede fragmentar interdependencias globales y redibujar el orden económico mundial. Pero Estados Unidos se fortalece al emular sus aranceles con los demas paises.

Aranceles históricos: El promedio efectivo para consumidores estadounidenses alcanzará el 18.6 %, el más alto desde 1933.

Aumento del costo de vida: hasta USD 2,400 adicionales por hogar en 2025.

Inflación sectorial: precios de calzado (+40 %) y vestimenta (+38 %) en alza.

Efectos empresariales: cierres de comercios como Spanish Table en Berkeley (+35 % en costos) y riesgo para 10,000 empleos en Suiza por aranceles del 39 %.

Choque bursátil: desplome global en abril de 2025, una de las caídas más fuertes desde 2020.

Indicador2017–20212025–2029* Valor total de aranceles impuestosUSD 380 mil millones> USD 1.4 billones (abril 2025)Impacto en PIB real–0.2 % a –0.5 %–0.6 % en 2025; –6 % a largo plazoCosto por hogarUSD 1,277 (2019)USD 1,600–2,400 (2025)Aumento promedio de precios+0.5 %+7.1 % (promedio estimado)Recaudación anual por nuevos arancelesN/AUSD 330 mil millonesCrecimiento económicoEstable 2–3 %2.8 % en 2024 → 1.2 % en 2025

Perspectivas macroeconómicas:

Proyecciones del Penn Wharton Budget Model anticipan que la estrategia arancelaria podría recortar el PIB a largo plazo en 6 %, reducir salarios en 5 % y ocasionar una pérdida de hasta USD 22,000 en ingresos vitalicios para hogares de clase media.

El Yale Budget Lab, por su parte, calcula una contracción sostenida del PIB real de entre 0.3–0.4 % anual, equivalente a pérdidas de USD 80–110 mil millones por año.

A nivel global, el FMI y el Banco Mundial estiman que las fricciones comerciales restarán hasta 0.5 % al PIB mundial, con un impacto acumulado cercano a USD 700 mil millones en comercio internacional hacia 2026.

Conclusion:

Las alzas arancelarias de Trump entre 2025 y 2029 representan mucho más que un ajuste en la balanza comercial: son el síntoma y, a la vez, el catalizador de un reacomodo geoeconómico. La magnitud del salto —de USD 380 mil millones en la primera presidencia a más de USD 1.4 billones en 2025— señala un cambio estructural de gran alcance. Las consecuencias ya visibles incluyen inflación persistente, desaceleración del crecimiento y debilitamiento de redes comerciales internacionales.

Frente a este panorama, los países no pueden limitarse a reaccionar: deben anticiparse, diversificar mercados, invertir en innovación y formación laboral, y buscar alianzas estratégicas que les permitan navegar un ciclo global más incierto pero también lleno de oportunidades para quienes sepan adaptarse.

La Republica Dominicana ha sido impactada en su proyecciones de crecimiento del PIB para el año 2025, aun sin haber entrado en vigencia el anunciado arancel de un 10% por la administracion Trump, y los informes del banco central de la RD ya anuncian que no se alcanzara la meta proyectada de un 5% para el sño 2025 de crecimiento anual.

